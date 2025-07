Nhân viên hàng không bị tố trộm camera

TPO - Một nhà làm phim Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc Hãng hàng không United Airlines làm mất chiếc máy quay chuyên dụng trị giá hơn 8.000 USD (khoảng 210 triệu đồng), nghi bị nhân viên hành lý đánh cắp.

Sự việc bắt đầu khi một hành khách là nhà làm phim bay chuyến bay của United Airlines và gửi chiếc máy quay Blackmagic 12K trị giá khoảng 8.000 USD (khoảng 210 triệu đồng) trong hành lý ký gửi.

Sau chuyến bay, thiết bị đắt tiền này đã “không cánh mà bay”. Hành khách nghi ngờ camera đã bị đánh cắp bởi chính nhân viên tại khu vực bốc xếp hành lý.

Theo lời kể, hành khách đã chất vấn nhân viên United Airlines nhưng bị đáp trả bằng thái độ thiếu chuyên nghiệp và có dấu hiệu che giấu. Đáng chú ý, đoạn video từ camera an ninh tại băng chuyền có thể là bằng chứng quan trọng được phía hãng thông báo là “không khả dụng”.

Mặc dù đã cung cấp hóa đơn mua hàng, lịch trình chuyến bay và cả biên bản trình báo với cảnh sát, United Airlines vẫn quyết định đóng hồ sơ bồi thường. Hãng chỉ đề xuất một phiếu du lịch trị giá 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) như một cách “hỗ trợ thiện chí”.

Bức xúc trước cách xử lý này, hành khách đã công khai câu chuyện trên mạng xã hội, đính kèm đầy đủ thông tin và thậm chí gắn thẻ tài khoản chính thức của hãng United Airlines. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 8 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

Theo Bộ Giao thông vận tải Mỹ (DOT), các hãng hàng không có trách nhiệm bồi thường cho hành lý bị mất, hỏng hoặc bị đánh cắp trong các chuyến bay nội địa, với mức tối đa lên tới 4.800 USD (khoảng 125 triệu đồng) mỗi hành khách. Trong trường hợp có hai người cùng đi, mức bồi thường có thể lên tới 9.600 USD (khoảng 260 triệu đồng) nếu hành khách xuất trình đầy đủ bằng chứng.

Tuy nhiên, phản ứng từ United Airlines khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc liệu hãng có đang phớt lờ các quy định bảo vệ người tiêu dùng, cũng như sự minh bạch trong xử lý khiếu nại.

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử của hãng hàng không, đồng thời kêu gọi giới chức vào cuộc điều tra kỹ lưỡng về an ninh hành lý và quy trình giám sát nội bộ tại các sân bay do United Airlines khai thác.

United Airlines từng vướng vào nhiều bê bối liên quan đến hành vi trộm cắp của nhân viên. Năm 2015, một nhân viên hãng này bị bắt quả tang móc ví hành khách tại khu vực soi chiếu an ninh ở sân bay Newark Liberty (EWR), New Jersey. Camera an ninh ghi lại rõ hình ảnh người này lấy 576 USD (khoảng 15 triệu đồng) từ ví của một hành khách 57 tuổi. Sau khi bị bắt tại chỗ, nhân viên lập tức bị đình chỉ công tác.

Cũng trong năm đó, tại sân bay JFK (New York), một tiếp viên hàng không của American Airlines đã bị bắt sau khi bị phát hiện chiếm đoạt gần 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) tiền lẻ từ chương trình từ thiện “Change for Good” của UNICEF.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra khiến dư luận không khỏi lo lắng về mức độ an toàn của hành lý ký gửi cũng như đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận nhân sự ngành hàng không.

“Không chỉ là tổn thất tài sản, mà còn là sự mất niềm tin vào dịch vụ và quy trình giám sát của một hãng hàng không lớn. Khách hàng cần được bảo vệ đúng luật, và những hành vi sai phạm cần bị xử lý công khai - minh bạch ”, một chuyên gia an ninh hàng không nhận định.

United Airlines chưa đưa ra phản hồi chính thức mới về vụ việc. Trong khi đó, cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ câu chuyện như một lời cảnh báo: Hãy cẩn trọng với hành lý ngay cả khi bạn bay cùng một trong những hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ.

Hồng Nhung