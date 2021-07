Nhân viên bảo trì một Cty viễn thông nghi mắc COVID-19 có lịch trình phức tạp

TPO - Quảng Nam ghi nhận ca nghi mắc COVID-19, là nhân viên bảo trì của một Cty viễn thông tại TP. Hội An. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.

Tối 18/7, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương vừa ghi nhận một ca nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Đó là anh Trương Thái B. (SN 1996, quê ở thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước; lưu trú tại 14 Nguyễn Văn Trỗi - Tân Lập, phường Tân An, TP Hội An); là nhân viên bảo trì tại một công ty viễn thông (540 Hai Bà Trưng - TP Hội An).

Thông tin dịch tễ của BN: Đi làm bảo trì tại các hộ gia đình, thỉnh thoảng đến 540 Hai Bà Trưng để nhận vật tư, tiếp xúc với nhân viên cùng công ty.

BN ăn cơm tại quán cơm Phú Quý gần bến xe Lê Hồng Phong (chủ bán mang khẩu trang), buổi tối thường ăn tại quán bún Xuân Thu (đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô).

Ngày 9/7/2021, BN làm việc tại 540 Hai Bà Trưng - Hội An. 18h tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Thúy Vi (ở tại 89/3 Thanh Sơn, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng). Đến 8h sáng ngày 10/7/2021, Thúy Vi rời về quê ở tổ 3, Dân Phố, Đồng Tràm, thị trấn Hương An, Quế Sơn.

Ngày 11/7/2021, sáng BN chụp ảnh đám hỏi cho người tên Trang tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam, không bịt khẩu trang; 7h30 tiếp xúc với với chủ King studio (đường Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ). Buổi chiều chụp ngoại cảnh cho Vi Thảo - Tam Kỳ. Sau đó về nhà ba mẹ tại Tiên Tráng - Tiên Hà - Tiên Phước). Buổi tối trở lại phòng trọ ở Hội An.

Ngày 12/7/2021, BN đi làm tại công ty có tiếp xúc với khách hàng khi đến nhà bảo trì. Ngày 13/7/2021, buổi sáng ăn sáng tại quán ốp-la cô Xí - Hạnh ở đường Nguyễn Công Trứ, Tân An. Sau đó đến công ty đi làm. Buổi tối có ăn bún tại quán bún Xuân Thu gần bến xe Hùng Vương, Cẩm Phô.

Ngày 14/7/2021, buổi sáng uống cà phê quán chị Hạnh (9 Trần Văn Dư, Tân An). Sau đó ăn bún riêu ở đường Lê Văn Hưu, Tân An. Buổi chiều về thôn Tiên Tráng - Xã Tiên Hà - huyện Tuyên Phước, tiếp xúc ba mẹ.

Ngày 15/7/2021, chụp ảnh cưới cho anh Nguyễn Tấn Linh ở thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, khi chụp ảnh không bịt khẩu trang. Xong đám cưới nhậu cùng anh Linh. 13h30 về lại nhà ba mẹ không đi đâu. 18h bắt đầu mệt, rát cổ, sốt.

Ngày 16/7/2021, 6h30 BN sáng chạy xe máy đi từ nhà ra lại chỗ trọ, có tiếp xúc với ông Nguyễn Ngọc Tiến (chủ nhà trọ) lấy chìa khóa, (8h bắt đầu đi bảo trì mạng hộ nhà dân chưa có thông tin cụ thể), 9h30 về lại phòng trọ sau đó đi xuống Bệnh viện Hội An khám bệnh tại phòng khám số 3 (lý do là bệnh đau dạ dày) sau đó về lại phòng trọ lúc 10h30. Chiều 18h, bạn gái có đem thuốc mua tại tiệm thuốc và cháo để ngoài cổng anh B. tự xuống lấy. Ngày 17/7/2021, ở tại phòng trọ (14 Nguyễn Văn Trỗi – Hội An)

Sáng 18/7/2021, ở tại phòng trọ, sau đó rút tiền ATM Vietcombank (ngã 3 Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng) rồi vào Bệnh viện Thái Bình Dương khám. Test nhanh tại Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An kết quả dương tính. Sau đó mẫu xét nghiệm được gửi đến CDC Quảng Nam và cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Hiện tại bệnh nhân mệt mỏi, không sốt, không ho.

Hiện ngành y tế đưa BV đến điều trị tại Phòng khám đa khoa KCN Điện Nam – Điện Ngọc; đồng thời tổ chức điều tra truy vết F1 và F2 liên quan đến BN…