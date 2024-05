Phải làm gì khi thấy kết luận u nang buồng trứng trên giấy siêu âm?

TPO - Khi đi khám, siêu âm định kỳ, không ít chị em nhận được kết luận: u nang buồng trứng. Một số người cứ nhìn thấy chữ khối u là hoa hết mắt mũi, cảm giác như sắp gặp mặt tử thần đến nơi.

Bác sĩ Trần Thanh Nga (BV Việt Nhật) chia sẻ: U nang buồng trứng là tình trạng bên trong buồng trứng xuất hiện khối u hoặc tích tụ dịch bên trong buồng trứng. Đây là bệnh phụ khoa thường gặp, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ bé gái đến tuổi mãn kinh, và cả ở phụ nữ mang thai đều có thể bị u nang buồng trứng.

Đa phần các khối u là lành tính, nhưng cũng có trường hợp là u ác tính hay còn gọi là ung thư. Với những phụ nữ trẻ chưa lập gia đình thì ít có nguy cơ bị ung thư mà đa phần là các khối u lành tính.

Cũng như đa số các khối u khác, khối u buồng trứng có thể mọc ra ở bất kì người phụ nữ nào ở độ tuổi sinh đẻ. Với những người phụ nữ trẻ chưa lập gia đình thì thường gặp là các khối u nang nước, lành tính. Những khối u nang buồng trứng mất đi sau vài ba chu kì kinh gọi là u nang cơ năng (nang hoàng tuyến, nang bọc noãn), u nang sinh lí…

Bệnh u nang buồng trứng thường xuất hiện và diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng, thường người bệnh chỉ vô tình phát hiện khi khám phụ khoa định kỳ hay khi siêu âm kiểm tra sức khỏe.

U nang buồng trứng có thể xuất hiện các dấu hiệu, triệu chứng sau khi u đã lớn như đau vùng chậu, vùng thắt lưng do khối u chèn ép các cơ quan hoặc dây thần kinh chạy dọc ở vùng sau xương chậu nên có cơn đau âm ỉ quanh vùng bụng dưới, vùng thắt lưng; bụng chướng, tiểu khó, táo bón… do khối u to chèn ép các cơ quan lân cận.

Đau bụng dưới cũng là một trong những dấu hiệu u nang buồng trứng. Đau khi quan hệ tình dục: nếu cảm thấy đau ở một bên so với bên còn lại, có thể đây là triệu chứng của u nang buồng trứng. Một số trường hợp khối u phát triển lớn dần, nằm ngay vị trí gần cổ tử cung gây đau khi quan hệ tình dục.

Ngoài ra, rối loạn kinh nguyệt cũng là dấu hiệu liên quan đến u buồng trứng.

Dấu hiệu gợi ý ác tính: u to nhanh, bụng chướng to kèm sụt cân, chán ăn, mệt.

Bác sĩ Nga cho biết, khi được chẩn đoán u nang buồng trứng, tùy từng tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng cách dùng thuốc tránh thai để cho buồng trứng nghỉ ngơi, sau vài ba chu kì thì khối u nang này sẽ tự biến mất.

Với những khối u sau vài chu kì dùng thuốc biến mất mà lại to lên thì có thể mổ để cắt bỏ. Với kĩ thuật mổ nội soi bây giờ chỉ để lại hai ba cái sẹo nhỏ tí trên bụng (mặc áo tắm vẫn xinh), thời gian sau mổ khoảng một ngày có thể ra viện. Nếu cứ để có thể gây nguy cơ vỡ khối u do va đập, hoại tử do xoắn khối u kèm theo xoắn cả buồng trứng. Đến khi này thì mổ là bắt buộc mà buồng trứng bị xoắn cũng phải cắt bỏ. Hậu quả là không chỉ khả năng sinh sản bị giảm một nửa mà thời gian sau mổ cũng kéo dài, kèm theo những nguy cơ dính các cơ quan trong ổ bụng.

U nang bì (u quái): trong khối u thường thấy ít tổ chức bã đậu, tóc, răng là tổ chức thượng bì từ thời rau thai phát triển. Cảm giác thì thấy rất ghê và tạo áp lực tâm lí rất lớn cho người mang khối u nhưng đa số các khối u này thường lành tính.

Có một loại u rất nguy hiểm là ung thư buồng trứng. Ung thư: chắc không ai không biết nữa. Rất nguy hiểm! Nhưng rất may xác xuất này lại rất ít khi gặp trên phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Nếu siêu âm có nghi ngờ, bác sĩ sẽ khuyên bạn làm thêm xét nghiệm βhcG, CA-125. Nếu các chỉ số ở mức nguy hiểm, bác sĩ sẽ tiếp tục làm giải phẫu bệnh lý. Kết quả giải phẫu bệnh sẽ khẳng định có phải bị ung thư hay không và khi đó mới có hướng điều trị.

Nói chung khi đi khám bệnh mà tình cờ phát hiện có u nang buồng trứng thì cũng không cần quá lo lắng mà nên mừng vì mình đã phát hiện sớm để có thể chủ động điều trị trước khi có những biến chứng do khối u đó gây ra.