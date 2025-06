Nhận học bổng tới 500 triệu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

TPO - Học sinh đạt giải ba quốc gia Toán, Lý, Tin trở lên có thể nhận học bổng tới 500 triệu đồng nếu đỗ xét tuyển thẳng và nhập học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết dự kiến trao 30 suất học bổng "tài năng tinh hoa", mỗi suất trị giá 500 triệu đồng cho sinh viên khóa tới.

Học bổng dành cho thí sinh đỗ bằng phương thức xét tuyển thẳng, gồm những em tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế; đạt giải ba trở lên ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Lý, Tin; hoặc đạt 29/30 điểm trở lên ở kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gói học bổng gồm học phí, phí ký túc xá và chi phí ăn ở, kinh phí nghiên cứu khoa học, thực tập tại nước ngoài, hỗ trợ từ doanh nghiệp đối tác và một số khoản khác. Trong số này, sinh hoạt phí sinh viên được nhận tiền với mức 3,6 triệu đồng. Điều kiện duy trì học bổng là điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên (3.2/4).

Ngoài ra, sinh viên còn có nhiều cơ hội để được nhận các suất học bổng của các doanh nghiệp hàng đầu như Samsung (Hàn Quốc), Cowell Asia (Nhật Bản), Tập đoàn Điện lực Nhật Bản Yokogawa (Nhật Bản), Đại học Sydney (Úc), TEMIX (Itay), Bosch …

Thí sinh lựa chọn Phương thức 1: Xét tuyển tài năng (ưu tiên xét tuyển) và khai hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ website: https://xettuyen.ptit.edu.vn.

Bước 2: In Phiếu ĐKXT rồi xin xác nhận của trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc Công an xã, phường nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương.

Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ĐKXT thẳng theo yêu cầu như mục II.4 nêu trên.

Bước 4: Nộp hồ sơ ĐKXT bằng đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát đảm bảo đến các địa chỉ cơ sở đào tạo của Học viện (Thời gian nộp hồ sơ được tính theo dấu bưu điện).

Thời gian công bố kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Trước 17h00 ngày 15/7/2025.

Thí sinh trúng tuyển thẳng tiếp tục phải đăng ký NVXT trên Hệ thống theo lịch chung từ ngày 16/7đến 17h 00 ngày 28/7/2025.

Các thí sinh được tuyển thẳng theo công bố của Học viện phải Xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống từ ngày 22/8 đến 17h00 ngày 30/8/2025.

Năm nay, Học viện tuyển 6.680 sinh viên cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và TP HCM. Năm phương thức xét gồm: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khoảng 29,6 đến 37,6 triệu đồng với chương trình chuẩn. Mức này tăng 2,6-3,6 triệu đồng so với hiện tại. Với chương trình chất lượng cao, học phí khoảng 49,2-55 triệu đồng một năm, còn các chương trình liên kết quốc tế là 54-62,5 triệu đồng.

Năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy điểm chuẩn từ 18 đến 26,4, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin.

Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp cộng điểm ưu tiên (nếu có). So với năm ngoái, đầu vào ngành Công nghệ thông tin giảm nhẹ - 0,15 điểm.

Các ngành khác có đầu vào trên 26 điểm là Khoa học máy tính (26,31 điểm), Thương mại điện tử (26,09), Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (26,08).

Ở trụ sở phía Bắc, hầu hết ngành còn lại lấy trên 24 điểm, nhìn chung không biến động nhiều so với năm ngoái.

Với cơ sở phía nam, điểm chuẩn từ 18 đến 25,17, ngành Công nghệ thông tin vẫn cao nhất. Hai ngành lấy 18 là Công nghệ Internet vạn vật (IoT) và Marketing chất lượng cao.