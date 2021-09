Nhận gạo cứu trợ chê không ăn đòi cho gà hàng xóm, cô gái bị triệu tập

TPO - Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, vừa khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra trên địa bàn.

TPO - Nam thanh niên dương tính với ma túy khi bị lực lượng chức năng kiểm tra thì bất ngờ rút dao trong người ra tấn công khiến một công an và một bảo vệ dân phố bị thương.

TPO - Cảnh sát đã bắt giữ Ma Văn Thanh vì hành vi “Cố ý gây thương tích” cho 3 cán bộ công an khi ngăn chặn khai thác vàng trái phép.

TPO - Ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là giám đốc và phó giám đốc một doanh nghiệp (DN) nước ngoài về hành vi gây ô nhiễm môi trường.