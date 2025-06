Nhận định mới về mưa dông ở miền Bắc

TPO - Mưa bắt đầu từ chiều tối nay (16/6), kéo dài đến sáng sớm ngày 17/6 ở miền Bắc và Thanh Hoá. Chiều tối ngày 17 và 18/6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa xuất hiện vào chiều tối và đêm trong nhiều ngày tới. Nam Bộ, Tây Nguyên từ 19/6 cũng tăng mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (16/6), miền Bắc đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 đến 15h ngày 16/6 có nơi trên 50mm như Pa Ủ (Lai Châu) 72.4mm, Tràng Xá (Thái Nguyên) 54.0mm, Lạng Giang (Bắc Giang) 52.6mm.

Dự báo trong đêm 16/6 đến sáng sớm 17/6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ đêm nay có mưa, mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to, với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 16/6, ở Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 50mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm các ngày 17-18/6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ 19/6, khu vực đồng bằng ít mưa, tuy nhiên vẫn có nguy cơ xuất hiện các cơn dông nhiệt đột ngột vào cuối chiều kèm mưa lớn, lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ ngày 19-26/6 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng 35-36 độ. Dự báo trong các ngày 17-19/6, Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, cần đề phòng nguy cơ mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Dự báo từ khoảng 20/6, nắng nóng có khả năng dịu dần ở miền Trung.