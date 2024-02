Nhận định Công an Hà Nội vs TP HCM, 19h15 ngày 18/2: Tưng bừng triều đại mới

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs TP HCM, Night Wolf 2023/24 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay Công An Hà Nội (CAHN) sẽ đấu trận đầu tiên dưới triều đại mới, khi một trong những huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á là Kiatisuk Senamuang sẽ dẫn dắt đội bóng với kỳ vọng đưa nhà đương kim vô địch trở lại đường đua đến ngai vàng.