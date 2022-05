Nhạc sĩ Anh Quân khiêu vũ cùng con gái Anna Trương trong tiệc cưới ở Mỹ

TPO - Rạng sáng 24/5 (theo giờ Việt Nam), Anna Trương chia sẻ nhiều hình ảnh trong tiệc cưới. Loạt khoảnh khắc xúc động tại hôn lễ cũng được diva Mỹ Linh và Mỹ Anh đăng tải.

Cách đây ít giờ, Anna Trương - con gái lớn của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ lên trang cá nhân những khoảnh khắc ngọt ngào trong hôn lễ được tổ chức tại Mỹ. Trong ngày trọng đại, cô bày tỏ: "It was just the best day ever, more photos to come". (Tạm dịch: Ngày tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay, sẽ có nhiều hình ảnh hơn nữa).

Đám cưới của Anna Trương được tổ chức ngoài trời, trong khuôn viên xanh, trang trí đơn giản, ấm cúng. Khách mời của cô dâu chú rể là gia đình cùng bạn bè thân thiết.

Đặc biệt, khoảnh khắc nhạc sĩ Anh Quân khiêu vũ cùng con gái lớn được diva Mỹ Linh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ viết: "Love is simply beauty" (Tạm dịch: Tình yêu là vẻ đẹp giản đơn).

Hôn phu của Anna Trương tên đầy đủ là Eric Derwallis, đang sống và làm việc tại Los Angeles. Cặp đôi đã có hơn 6 năm hẹn hò trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Cả hai nên duyên khi gặp nhau trong ban nhạc Lands - nơi Anna Trương giữ vai trò hát chính còn Eric đảm nhận chức vụ chơi trống.

Ái nữ nhà Mỹ Linh từng chia sẻ, cả hai người hòa hợp, có chung nhiều sở thích, thường xuyên chia sẻ những điều trong công việc và cuộc sống. Eric Derwallis được lòng nhà vợ vì hiền lành, thân thiện. Trong thời gian hẹn hò, cả hai nhiều lần về Việt Nam biểu diễn và gặp gỡ gia đình vợ.

Anna Trương sinh năm 1994, là con gái của nhạc sĩ Anh Quân và một phụ nữ người Đức. Anna Trương sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi xuất hiện cùng Mỹ Linh trên nhiều sân khấu âm nhạc. Sau khi hoàn thành xong việc học, cô công tác tại một phòng thu tại Mỹ và đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc.