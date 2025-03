Nhạc của Lisa (BlackPink) bị chê rỗng tuếch, khoe khoang

TPO - Album "Alter Ego" của Lisa (BlackPink) nhận về 5,2 điểm trên Pitchfork, nhưng những lời nhận xét về nó lại tệ hại hơn nhiều so với điểm số nhận được.

Chấm 5,2 điểm nhưng chê bai như 2,5

Album đầu tay khi tách solo của Lisa - Alter Ego - là sự thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, nhưng lại không có sự thống nhất, một câu chuyện hay ý nghĩa ẩn sâu - điều mà album của các nghệ sĩ US-UK đề cao.

Trong 13 ca khúc của album, cô giới thiệu những phiên bản khác nhau của chính mình: Vixi - kẻ phản diện uống nước mắt người khác, Roxi - ngôi sao nhạc rock mê đồ uống mạnh, Sunni - cô gái sợ bóng tối. Dù thế, ý tưởng bị cho là thiếu chiều sâu khi nó chủ yếu phục vụ mục đích thương mại. Album được phát hành với năm phiên bản, mỗi phiên bản đi kèm một cuốn sách ảnh khác nhau tương ứng với một nhân dạng.

“Khi không có các thành viên BlackPink bên cạnh, cô phải tự chứng minh chiều sâu nghệ thuật của mình. Alter Ego cho thấy cô chưa làm được điều đó” - Pitchfork viết.

Ở thời điểm này, Pitchfork nhận định Lisa gần như không thể thất bại về mặt thương mại nhưng cũng khó có thể thành công về mặt sáng tạo.

Hai ca khúc mở đầu và kết thúc album cho thấy sự thiếu đột phá rõ rệt: Born Again mang màu sắc disco nhưng nhạt nhòa, không thể hiện được cảm giác thăng hoa như những bản hit cùng thể loại của Dua Lipa. Dream lại là bản ballad hời hợt, với cách xử lý vội vã như để tránh phải khai thác quá nhiều cảm xúc.

“Fxck Up the World là nỗ lực bắt chước Cardi B nhưng thiếu cá tính, Future xuất hiện với đoạn rap có phần hời hợt, ca khúc mới có chút dấu ấn riêng. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời vô tình khiến điểm yếu của Lisa lộ rõ hơn…”.

Bài hát được đánh giá hay nhất album là Moonlit Floor lại dựa vào công thức quen thuộc. “Ca khúc lấy cảm hứng từ bản hit Kiss Me của Sixpence None the Richer nhưng đẩy mạnh yếu tố gợi cảm - bối cảnh được đặt tại Paris và Lisa hát về sự điêu luyện của người yêu cô. Ca khúc hiệu quả vì giai điệu gốc vốn đã quá ấn tượng, giúp phiên bản mới dễ dàng gợi cảm xúc. Nhưng những điểm sáng như vậy không hẳn xuất sắc, chỉ đơn thuần là chấp nhận được”.

Trong đó, Rockstar với Pitchfork là bài hát gần nhất với phong cách Kpop truyền thống, nhưng sự mạo hiểm chỉ dừng lại ở phần điệp khúc bóng bẩy mang âm hưởng của Tame Impala trong các bản hit của Travis Scott.

“Câu hát trong Fxck Up the World dường như đã tóm gọn trải nghiệm về album này: ‘Họ muốn Lisa của ngày xưa? Hãy nghe lại nhạc cũ của tôi đi”. Thật khó để tưởng tượng ai lại không làm như vậy” - Pitchfork đưa ra những lời nhận định gay gắt.

Bài đánh giá nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận khi được chia sẻ trên Reddit.

Nhiều khán giả cho rằng tác giả quá khắt khe, không chỉ với Alter Ego mà còn với Lisa và BlackPink nói chung. Một số ý kiến chỉ trích cách bài viết dùng ngôn từ phũ phàng, trong khi số khác chỉ ra Pitchfork vốn nổi tiếng với những đánh giá khắc nghiệt dành cho nghệ sĩ mainstream.

Chỉ số album của Lisa đang ở mức báo động

Ngoài Pitchfork, các trang review nhạc lớn đa phần có nhận xét không mấy tích cực. The Times chấm 3/5 điểm, nhận xét Alter Ego là sự góp nhặt của mọi phong trào đang “viral” hiện nay, nhằm phục vụ đối tượng khán giả luôn nghĩ thần tượng phải thật hoàn hảo. Album là kết quả của tính đào tạo nghiêm ngặt của Kpop.

Rolling Stone chấm 3,5/5 điểm và NME cho 3/5 điểm. Hai trang này chung nhận xét album của Lisa rời rạc, chắp vá, thiếu tính cá nhân của nghệ sĩ.

Phát hành sản phẩm đúng thời điểm không có nhiều cái tên mạnh cạnh tranh, song album Alter Ego của Lisa chỉ nhận về những con số ảm đạm. Trên thị trường bán album, cô vẫn chưa chạm mốc 100.000 bản dù đã mở bán trên Hanteo hơn 5 ngày. Hanteo là nơi thống kê doanh số album bán ra, phản ánh gần 95% tổng số cửa hàng tại Hàn Quốc.

Vào ngày thứ hai mở bán, cô chỉ bán duy nhất được một bản khiến cư dân mạng càng có thêm cơ sở để cho album của Lisa điểm số thấp. Sau một tuần, album đạt 167.000 bản nhưng ít hơn nhiều so với Lalisa đã làm trước đây hơn 736.000 bản.

Trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Spotify, iTunes Mỹ - thị trường Lisa hướng đến cũng không có gì nổi trội, thậm chí thụt lùi so với các bài hát trước đây. Thế mạnh của Lisa vốn là YouTube nhưng lần này không khả quan. Fxck Up the World thu về 18 triệu lượt xem sau 6 ngày ra mắt.