Nhà vườn an hiên, nơi thời gian lắng đọng

Nhà vườn An Hiên (Đệ An Hiên) - một trong những nhà vườn cổ đẹp bậc nhất xứ Huế, mang dáng dấp kiến trúc truyền thống hài hòa với thiên nhiên. Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, nơi đây đã chứng kiến bao thăng trầm của đất Cố đô, lưu giữ trọn vẹn dấu ấn văn hóa, kỷ vật cung đình và nếp sống thanh tao của người Huế xưa.

Nét thanh bình và tinh tế trong từng góc nhỏ

Khuôn viên Đệ An Hiên gần vuông vức, rộng 4.608 mét vuông, được thiết kế chuẩn mực theo phong cách nhà vườn xứ Huế và chịu ảnh hưởng sâu đậm của thuật phong thủy. Nơi đây, cảnh quan và kiến trúc hòa quyện hài hòa: phía trước là sông Hương thơ mộng; qua cổng là lối đi dài dẫn đến bình phong; rẽ lối có sân, bồn hoa, cây cảnh, hồ nước trong xanh, rồi mới tới ngôi nhà rường cổ kính.

Sắc xanh vẹn nguyên, kiến trúc trường tồn tại Đệ An Hiên Ảnh: Silk Path Hotels & Resort

Điểm nhấn của khuôn viên là khu vườn cây ăn trái lâu năm, quy tụ những giống cây từ Bắc - Trung - Nam, mang đến hương sắc riêng theo từng mùa: xuân hoa mận, hè trái vải, thu bưởi vàng, đông cam ngọt.

Bên cạnh đó, ngôi nhà rộng 135 mét vuông, gồm 3 gian 2 chái, nổi bật với kiến trúc truyền thống Huế thời nhà Nguyễn. Không gian nội thất được bố trí rõ ràng: gian giữa là gian thờ, tuân thủ nguyên tắc “tiền Phật hậu Linh”, tạo nên sự cân bằng giữa trang nghiêm.

Hiện nay, Đệ An Hiên còn lưu giữ nhiều kỷ vật quý của triều đình như hai bức hoành cuốn thư treo trên hàng cột nhất - bức trước đề “Tại quận quận trọng” (“Triều đình trọng dụng”), bức sau thếp vàng đề “Văn võ trung hiếu”, do vua Bảo Đại ban năm Đinh Sửu (1937). Nhiều bài thơ của vua Thành Thái cũng được trân trọng treo tại nơi tiếp khách, làm tăng thêm giá trị lịch sử và văn hóa của không gian.

Nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử và văn hóa cố đô

Gia chủ đầu tiên của căn nhà vườn, năm 1883, là công chúa thứ 18 của vua Dục Đức, khi đó dinh cơ mang tên Đệ An Hiên. Sau bà, nhà vườn được tiếp tục chuyển giao cho những gia đình quyền quý, gắn bó với mảnh đất Cố đô, như ông Phạm Đăng Khanh (còn gọi là Thập) - con trai một Đại thần thời Gia Long, cháu ruột của Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ (năm 1895), và ông Tùng Lễ - cự phú sở hữu nhiều ruộng đất, nhà cửa khắp tỉnh Trị Thiên, nổi tiếng với tấm lòng nhân đức đối với dân nghèo (năm 1920).

Đến năm 1936, Đệ An Hiên thuộc về vợ chồng ông Nguyễn Đình Chi - Tuần phủ tỉnh Hà Tĩnh - cùng bà Đào Thị Xuân Yến, người phụ nữ miền Trung đầu tiên học trường Albert Sarraut, đỗ Tú tài Tây. Lúc sinh thời, cả hai đều có địa vị, uy tín trong xã hội, An Hiên trở thành chốn gặp gỡ của nhiều mặc khách tao nhân, trí thức và văn nghệ sĩ như nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Huy Cận, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường… Bà Xuân Yến cũng từng tiếp đón hàng trăm đoàn khách văn hóa, ngoại giao trong và ngoài nước.

Năm 2018, Silk Path Hotels & Resorts tiếp quản, thổi sức sống mới vào ngôi nhà vườn trăm năm tuổi với mong muốn vừa bảo tồn giá trị nguyên bản, vừa mở cửa đón du khách. Kể từ đó đến nay, mỗi hành trình tham quan đều có hướng dẫn viên đồng hành, giới thiệu lịch sử, kiến trúc và truyền tải những giá trị văn hóa đặc sắc của Cố đô. Nếp sống thanh tao ấy còn được gìn giữ qua những buổi biểu diễn ca Huế miễn phí, diễn ra hằng ngày từ 9:30 đến 11:00 sáng.

Ảnh: Silk Path Hotels & Resorts

Đến với Đệ An Hiên, mỗi bước chân là một chuyến trở về, chạm vào vẻ đẹp cổ kính mà thanh nhã của Cố đô, mang theo dư âm dịu dàng, sâu lắng của xứ Huế.

Thông tin tham quan Nhà vườn An Hiên

● Giờ mở cửa: Từ 8:00 đến 17:00 hằng ngày, kể cả Lễ Tết.

● Giá vé: 50.000 VNĐ/lượt (*), áp dụng cho cả khách Việt Nam và quốc tế. Trẻ em dưới 1m2 được miễn phí .

(*) Mức giá trên chưa bao gồm phụ phí các trường hợp chụp ảnh đặc biệt