Nhà thầu 'mất tích', công trình cấp thiết cho học sinh miền núi ngổn ngang

TPO - Một công trình nhà đa năng phục vụ học sinh miền núi ở Hà Tĩnh rất cấp thiết, song nhà thầu thi công dang dở, “biến mất” không rõ lý do.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tháng 3/2023, công trình nhà đa năng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng.

Dự án do UBND xã Sơn Lĩnh làm chủ đầu tư, có tổng mức 6,63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã, trong đó, chi phí xây dựng là 5,52 tỷ đồng.

Công trình này do liên danh Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn (đóng tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) và Công ty CP Xây dựng & Thương mại Trường Vinh (đóng tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) làm đơn vị thi công.

Theo dự kiến, sau 8 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 11/2023. Tuy nhiên khi khởi công đến nay, công trình thi công ì ạch, chỉ mới làm được 40% khối lượng. Đặc biệt đến tháng 3/2024, nhà thầu bất ngờ dừng triển khai, công trình không một bóng công nhân trong nhiều tháng qua.

Được biết, trước ngày 12/11/2023, Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn đã có tờ trình xin gia hạn công trình đến cuối tháng 3/2024 với lý do thời tiết mưa nhiều nên việc thi công bị gián đoạn.

Tuy nhiên, sau khi được chủ đầu tư thống nhất phương án gia hạn, phía nhà thầu không tiếp tục triển khai các phần việc tại công trình và dừng thi công cho đến nay.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều hạng mục tại công trường dang dở, phần san nền, lát gạch sân chơi, hệ thống mương thoát nước…chưa được triển khai. Việc công trình dừng thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bởi khu vực này nhiều loại gạch đá, đinh vít vứt “vô tội vạ", giàn giáo công trình chưa được tháo dỡ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Hùng Toán – Quyền Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhà thầu dừng thi công, địa phương đã nhiều lần làm văn bản đôn đốc và mời đơn vị thi công đến làm việc, tuy nhiên chỉ có Công ty CP Xây dựng & Thương mại Trường Vinh hợp tác.

"Phía Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn vẫn chưa hồi âm, chúng tôi cũng không nắm rõ họ dừng thi công vì lý do gì. Trong khi đó công trình rất cần thiết cho học sinh, bởi tại trường chưa có nhà học đa năng", ông Toán cho hay.

Cũng theo ông Toán, địa phương đang làm các bước xin ý kiến của huyện để xử lý. Nếu nhà thầu tiếp tục không hợp tác sẽ đề xuất chấm dứt hợp đồng.

Với số tiền đã giải ngân, ông Toán cho biết, được thực hiện theo nghiệm thu từng giai đoạn. Đến nay đã thanh toán tiền thực hiện dự án và tiền tạm ứng cho đơn vị thi công là hơn 2,7 tỷ đồng. Trong đó tiền tạm ứng gần 1,1 tỷ đồng.

Trước câu hỏi việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực hay không, đại diện UBND xã Sơn Lĩnh cho biết, bản thân vừa mới tiếp nhận chức vụ Quyền Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh từ tháng 12/2023 đến nay. Vì thế việc mời đấu thầu hay chỉ định thầu phải kiểm tra lại.

"Hiện tại công trình mới thực hiện được khoảng 40% tiến độ. Công trình cấp thiết, việc chậm tiến độ ảnh hưởng lớn nhu cầu phục vụ các môn ngoại khoá của các em học sinh. Dự án có hai nhà thầu liên danh, tuy nhiên chỉ có một đơn vị hợp tác, chúng tôi đang mong chờ để sớm triển khai lại dự án", đại diện UBND xã Sơn Lĩnh cho hay.