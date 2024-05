Đắk Nông chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ đưa người đá gà trái phép ở biên giới

TPO - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này đã có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Đắk Mil (nơi có cửa khẩu Đăk Peur) đề nghị hai đơn vị kiểm tra, xác minh nội dung báo Tiền Phong phản ánh, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Liên quan đến thực trạng đưa người đi đá gà “lậu” tại khu vực biên giới qua Trạm biên phòng cửa khẩu Đắk Peur (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) báo Tiền Phong phản ánh vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cụ thể, ngày 27/5, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Đắk Nông cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 22/5, sở này đã có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Đắk Mil (nơi có cửa khẩu Đăk Peur) đề nghị hai đơn vị kiểm tra, xác minh nội dung báo Tiền Phong phản ánh, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông phản hồi, trả lời báo Tiền Phong theo quy định.

Ông Vũ Xuân Đại, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị rà soát lại, khi có kết quả chính thức sẽ gửi báo Tiền Phong. Ông Đại khẳng định sẽ yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, câu chuyện đánh bạc dưới hình thức đá gà diễn ra ở lãnh thổ Campuchia, còn phía công an tỉnh đã theo dõi lĩnh vực xuất nhập cảnh ở khu vực biên giới Đăk Peur để đi đá gà này từ trước khi báo Tiền Phong phản ánh. Sau khi có kết quả rà soát, xác minh cụ thể, Công an tỉnh Đắk Nông sẽ thông tin tới báo.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, hơn 1 năm trở lại đây, dân đá gà khắp các tỉnh thành trong cả nước nườm nượp kéo về cửa khẩu Đắk Peur để dốc tiền vào những trận “kê chiến” nảy lửa ở Trường gà quốc tế C1-888 (còn gọi Casino888) bên Campuchia (cách đường biên chừng 2km).

Theo quy định, công dân Việt Nam chỉ có thể qua lại biên giới bằng hộ chiếu hoặc sổ thông hành, còn Căn cước công dân (CCCD) chỉ áp dụng cho công dân có hộ khẩu ở xã biên giới. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, chủ Trường gà quốc tế C1-888 móc nối với nhiều đối tượng tìm mọi cách để đưa người qua biên giới Đắk Nông sang Campuchia cá cược chỉ bằng CCCD.