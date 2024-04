Công trường chiếm dụng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Đã chấn chỉnh nhà thầu, đơn vị vận hành

TPO - Ngày 31/3 báo Tiền Phong có bài “Thót tim với xe công trường trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình” phản ánh tình trạng cao tốc xe chạy với tốc độ 120km/h nhưng xuất hiện nhiều công trường và máy móc thi công. Sau khi báo đăng, đơn vị quản lý cao tốc và chủ đầu tư thi công các dự án đã có thông tin về sự việc.

Ông Nguyễn Thế Cường - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư xây dựng đường cao tốc Việt Nam - VEC (chủ đầu tư, quản lý hạ tầng) cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cho biết, trên tuyến có hai nội dung thi công phải lập hàng rào, là dự án xây dựng hai nút giao đấu nối với cao tốc đoạn đi qua tỉnh Hà Nam, công trình do Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng Hà Nam thuộc UBND tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư; và gói thầu sửa chữa hư hỏng mặt đường, các khe co giãn trên tuyến đường do Tổng Công ty VEC thực hiện.

“Vừa qua, VEC nhận được phản ánh của báo Tiền Phong về công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. VEC xin tiếp thu và đã có văn bản chấn chỉnh nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị vận hành tuyến, đồng thời cử cán bộ Ban QLDA trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra bổ sung các biển báo, phương án tổ chức giao thông cho phù hợp với quy định” - ông Cường thông tin.

Với thời gian thi công và tồn tại hàng rào trên cao tốc của gói thầu thi công sửa chữa mặt đường, khe co giãn, ông Cường cho biết, VEC đã yêu cầu các nhà thầu thực hiện những phần việc còn lại một cách cuốn chiếu, nhanh nhất và hoàn thành các công việc này theo hợp đồng là ngày 15/4.

Với công trường thi công hai nút giao với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là nút giao Phú Thứ (đoạn qua thành phố Phủ Lý) và nút giao Liêm Sơn (đoạn qua huyện Thanh Liêm), ông Phạm Quang Hưng - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam (chủ đầu tư), cho biết, theo quy mô và mục tiêu thi công của dự án, trong đó nút giao Phú Thứ, ngoài xây dựng nút giao và đường nội đô song hành cho tuyến đường vành đai 5 trong tương lai, dự án còn xây dựng tuyến đường để nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường này giúp giảm lưu lượng xe đi vào hướng nội đô Hà Nội nên quá trình thi công và giấy phép thi công đều đại diện Bộ GTVT khảo sát, cấp phép.

Đình chỉ thi công, dỡ rào nếu ùn tắc và mất ATGT

Cho ý kiến về việc giao thông đang đi lại khó khăn, có nguy cơ mất an toàn vì máy móc thi công hoạt động ngay ở làn đường khẩn cấp, ông Phạm Quang Hưng cho rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào giao thông trên cao tốc phải luôn được đảm bảo. Trong phương án thi công, chủ đầu tư đã yêu cầu, nếu hàng rào thi công gây tắc trên cao tốc, lập tức phải dừng thi công, thu hẹp hàng rào.

Đánh giá về công tác thi công và đảm bảo trật tự, ATGT của công trường dự án 2 nút giao, ông Nguyễn Thế Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VEC cho rằng, mặc dù được sự chấp thuận và phối hợp tổ chức giao thông của các cơ quan chức năng tuy nhiên do lòng đường (cao tốc) bị hàng rào thi công thu hẹp nên đã gây ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, hoạt động giao thông.

Với phương án đảm bảo giao thông trong thời gian tới, đặc biệt là các dịp cao điểm về đi lại như Giỗ tổ Hùng vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5)… ông Cường cho biết, Tổng Công ty VEC đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng phương án đảm bảo trật tự ATGT.

Cụ thể, đối với gói thầu sửa chữa mặt đường, khe co giãn, VEC đã yêu cầu các nhà thầu thi công chậm nhất 15/4 phải xong, hoàn trả toàn bộ mặt đường cao tốc trước thời gian diễn ra cao điểm đi lại dịp Giỗ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Cùng với đó, VEC cũng chỉ đạo đơn vị vận hành cao tốc là Công ty VEC O&M làm việc với Cục CSGT C08 tăng cường tuần tra, giám sát, đảm bảo an toàn giao thông; trong trường hợp hàng rào công trường thi công chiếm dụng lòng đường (cao tốc) mà gây ùn tắc, mất an toàn giao thông là lập biên bản, đình chỉ thi công.