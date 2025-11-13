Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Nhà phố 2,5 tầng tràn ngập ánh sáng tự nhiên

Thúy Hiền
TPO - Ngôi nhà 2,5 tầng được thiết kế như “chiếc kén” ấm áp, khéo léo tách biệt với phố xá bên ngoài bằng lớp vỏ kín đáo nhưng vẫn đón trọn nắng gió tự nhiên.

Giữa lòng Đà Nẵng nhộn nhịp, dự án như một khoảng lặng hiền hòa dành cho gia đình trẻ yêu sự giản dị và tĩnh tại.

fb-img-1761375524757.jpg

Căn nhà hướng nội nhưng vẫn giữ được sự kết nối với mặt tiền kín đáo được trổ những khoảng trống đan xen.

fb-img-1761375554771.jpg
fb-img-1761375527982.jpg
fb-img-1761375538531.jpg

Ánh sáng di chuyển qua từng khung cửa, phản chiếu lên những bức tường mộc mạc, tạo nên nhịp điệu riêng cho không gian sống.

fb-img-1761375535996.jpg
fb-img-1761375550646.jpg
fb-img-1761375548655.jpg
fb-img-1761375552592.jpg

Các mảng xanh được cài cắm tinh tế ở giếng trời, ban công và hành lang giúp không khí trong lành và nhẹ nhõm hơn.

fb-img-1761375540068.jpg
fb-img-1761375538531.jpg
fb-img-1761375531284.jpg
fb-img-1761375544605.jpg
fb-img-1761375546544.jpg
fb-img-1761375542282.jpg
fb-img-1761375533626.jpg

Yên Khê House không chỉ là một ngôi nhà, mà là nơi con người được chậm lại, lắng nghe nhịp thở của ánh sáng và thiên nhiên mỗi ngày.

Thúy Hiền
ECONS Vietnam
#nhà phố Đà Nẵng #nhà 2 #5 tầng #thiết kế nội thất #ánh sáng tự nhiên #khu dân cư yên tĩnh #ngôi nhà hiện đại #không gian xanh

