Nhà phố 2,5 tầng tràn ngập ánh sáng tự nhiên

TPO - Ngôi nhà 2,5 tầng được thiết kế như “chiếc kén” ấm áp, khéo léo tách biệt với phố xá bên ngoài bằng lớp vỏ kín đáo nhưng vẫn đón trọn nắng gió tự nhiên.

Giữa lòng Đà Nẵng nhộn nhịp, dự án như một khoảng lặng hiền hòa dành cho gia đình trẻ yêu sự giản dị và tĩnh tại.

Căn nhà hướng nội nhưng vẫn giữ được sự kết nối với mặt tiền kín đáo được trổ những khoảng trống đan xen.

Ánh sáng di chuyển qua từng khung cửa, phản chiếu lên những bức tường mộc mạc, tạo nên nhịp điệu riêng cho không gian sống.

Các mảng xanh được cài cắm tinh tế ở giếng trời, ban công và hành lang giúp không khí trong lành và nhẹ nhõm hơn.

Yên Khê House không chỉ là một ngôi nhà, mà là nơi con người được chậm lại, lắng nghe nhịp thở của ánh sáng và thiên nhiên mỗi ngày.