Nhà phố 100m2 với những khoảng trống quý giá trong nhà

TPO - Trong bối cảnh đô thị đang thay đổi nhanh chóng, các kiến trúc sư hiểu rằng thiết kế nhà ở hôm nay không chỉ xoay quanh nhu cầu công năng và thẩm mỹ, mà còn là bài toán pháp lý đầy thách thức.

Tổng diện tích sàn xây dựng bị giới hạn, đồng nghĩa với việc không thể xây đủ số tầng như dự định ban đầu nhưng công trình chính là cách giải quyết sáng tạo của kiến trúc sư, để đúng luật mà vẫn có không gian sống khiến gia chủ hài lòng.

Từ thách thức đó, nhóm kiến trúc sư chọn cách tiếp cận không phải bằng sự cắt giảm, mà bằng tái cấu trúc sáng tạo. Giải pháp là không sử dụng hết diện tích sàn cho mỗi tầng, mà sẽ giảm dần diện tích sàn theo từng tầng, cho phép nới thêm số tầng mà vẫn nằm trong hệ số cho phép.

Nhờ vậy, công trình vẫn giữ được hình thức 3 tầng như mong muốn, nhưng đi kèm là những khoảng trống quý giá như giếng trời, thông tầng, ban công xanh, vốn là yếu tố ngày càng thiết yếu trong kiến trúc nhà ở đô thị.

Cấu trúc lệch tầng, liên thông cũng được ưu tiên trong giải pháp này. Các không gian sinh hoạt dù không cùng mặt sàn vẫn có thể nhìn thấy và kết nối với nhau qua khoảng trống đứng, tạo ra sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình mà không làm mất đi sự riêng tư.