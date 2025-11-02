Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Nhà phố 100m2 với những khoảng trống quý giá trong nhà

Thúy Hiền
TPO - Trong bối cảnh đô thị đang thay đổi nhanh chóng, các kiến trúc sư hiểu rằng thiết kế nhà ở hôm nay không chỉ xoay quanh nhu cầu công năng và thẩm mỹ, mà còn là bài toán pháp lý đầy thách thức.

Tổng diện tích sàn xây dựng bị giới hạn, đồng nghĩa với việc không thể xây đủ số tầng như dự định ban đầu nhưng công trình chính là cách giải quyết sáng tạo của kiến trúc sư, để đúng luật mà vẫn có không gian sống khiến gia chủ hài lòng.

fb-img-1761365140682.jpg

Từ thách thức đó, nhóm kiến trúc sư chọn cách tiếp cận không phải bằng sự cắt giảm, mà bằng tái cấu trúc sáng tạo. Giải pháp là không sử dụng hết diện tích sàn cho mỗi tầng, mà sẽ giảm dần diện tích sàn theo từng tầng, cho phép nới thêm số tầng mà vẫn nằm trong hệ số cho phép.

fb-img-1761365148648.jpg
fb-img-1761365152180.jpg
fb-img-1761365150516.jpg
fb-img-1761365156977.jpg
fb-img-1761365146811.jpg

Nhờ vậy, công trình vẫn giữ được hình thức 3 tầng như mong muốn, nhưng đi kèm là những khoảng trống quý giá như giếng trời, thông tầng, ban công xanh, vốn là yếu tố ngày càng thiết yếu trong kiến trúc nhà ở đô thị.

fb-img-1761365159044.jpg
fb-img-1761365161154.jpg
fb-img-1761365163303.jpg
fb-img-1761365165929.jpg
fb-img-1761365175174.jpg

Cấu trúc lệch tầng, liên thông cũng được ưu tiên trong giải pháp này. Các không gian sinh hoạt dù không cùng mặt sàn vẫn có thể nhìn thấy và kết nối với nhau qua khoảng trống đứng, tạo ra sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình mà không làm mất đi sự riêng tư.

fb-img-1761365182036.jpg
fb-img-1761365169220.jpg
fb-img-1761365171612.jpg
fb-img-1761365173473.jpg
Thúy Hiền
Story Architecture
#nhà phố 100m2 #thiết kế tối ưu không gian #giếng trời #thông tầng #kiến trúc đô thị #nhà ở hợp pháp #tối ưu diện tích

