Địa ốc

Google News

Nhà ống 4,5m có ba giếng trời và hai sân vườn

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên mảnh đất hẹp rộng chỉ 4,5 m, ngôi nhà vẫn mở ra một thế giới yên tĩnh với ba giếng trời và hai sân vườn.

Sử dụng các giếng trời và các sân trước, sau như các để lấy ánh sáng và thông khí tự nhiên. Căn nhà ống hẹp ngang chỉ 4,5m vẫn thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng.

fb-img-1764653671186.jpg
fb-img-1764653673414.jpg

Sân vườn trước và sau như hai mảng xanh dịu dàng vỗ về tâm hồn, nơi gia chủ có thể nhâm nhi tách trà, đọc sách hay lặng ngắm một góc trời sau những giờ làm việc căng thẳng.

fb-img-1764653675264.jpg
fb-img-1764653677678.jpg
fb-img-1764653682093.jpg
fb-img-1764653684575.jpg
fb-img-1764653687463.jpg
fb-img-1764653689612.jpg
fb-img-1764653692397.jpg
fb-img-1764653695455.jpg
fb-img-1764653698434.jpg
fb-img-1764653701113.jpg

Không gian sống trở nên nhẹ nhàng, thư thái nơi mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ dưỡng nhỏ giữa đời thường. Nhà ống nhỏ này không chỉ là nơi trú chân, mà là nơi nuôi dưỡng bình yên và cảm xúc, cho người sống biết trân trọng những khoảnh khắc giản dị.

Da vàng Studio
