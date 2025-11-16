Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Nhà 3 tầng như villa nghỉ dưỡng giữa phố

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xung quanh ngôi nhà được bao phủ bởi mảng xanh xuyên suốt từ lối vào đến cuối nhà, lấy cảm hứng từ thiên nhiên để tạo nên không gian bình yên và thân thiện với môi trường.

Tọa lạc tại một khu dân cư huyện Bình Chánh, TP.HCM, với diện tích 100 m²/sàn với thiết kế ba tầng, căn villa thực sự đã biến không gian ở thành nơi nghỉ dưỡng.

fb-img-1761374894063.jpg

Thiết kế lược bớt tường đặc, thay bằng kính kéo và cửa mở quay nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và lưu thông gió, giúp ngôi nhà mát mẻ mà không cần nhiều năng lượng nhân tạo.

fb-img-1761374898816.jpg
fb-img-1761374901415.jpg
fb-img-1761374915906.jpg

Ở trung tâm tầng trệt là khu vườn nằm giữa nhà, kết nối phòng khách, bếp, sân vườn, đồng thời là “thông khí” giúp trao đổi khí mát nóng giữa trong nhà và môi trường ngoài.

fb-img-1761374903347.jpg
fb-img-1761374905306.jpg
fb-img-1761374908383.jpg
fb-img-1761374911465.jpg

Ở bất cứ góc độ nào, gia chủ cũng có thể nhìn thấy các khu vườn xanh được rải sỏi ở khắp trong và ngoài nhà.

fb-img-1761374913562.jpg
fb-img-1761374917989.jpg

Nội thất bên trong ưu tiên sử dụng các chất liệu gạch, đá, gỗ để đồng bộ với tinh thần chung của căn nhà. Tạo nên không gian sống thân thiện và gần gũi với thiên nhiên.

Thúy Hiền
25 DESIGN
#villa nghỉ dưỡng #thiết kế mở #vườn sỏi trong nhà #xanh tự nhiên #bình chánh #nội thất gỗ #không gian xanh

Cùng chuyên mục