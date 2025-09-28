Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Nhà 2 tầng đẹp phân chia 4 phòng ngủ với giếng trời xanh mát

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tọa lạc tại Sơn La, ngôi nhà phố 2 tầng này là một minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống trong kiến trúc Việt đương đại.

Mặt tiền công trình gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên: bê tông hiện đại xen lẫn gạch đỏ mộc mạc, cùng mái chéo và chi tiết cửa gỗ, cửa vòm gợi nhắc dáng dấp quen thuộc của những ngôi nhà truyền thống.

fb-img-1758460006716.jpg

Bên trong, không gian được tổ chức mạch lạc. Phòng khách – bếp – ăn liên thông mở, tạo sự gắn kết trong sinh hoạt thường nhật. Bốn phòng ngủ được bố trí khoa học ở hai tầng, vừa đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên, vừa kết nối hài hòa với các không gian chung.

fb-img-1758460011614.jpg
fb-img-1758460017012.jpg
fb-img-1758460024427.jpg
fb-img-1758460014591.jpg
fb-img-1758460019344.jpg
fb-img-1758460022012.jpg

Trái tim của ngôi nhà chính là giếng trời thông tầng. Không chỉ mang ánh sáng và gió tự nhiên vào sâu bên trong, giếng trời còn được bố trí cây xanh, trở thành một “lá phổi nhỏ” cân bằng vi khí hậu và kết nối nhịp sống giữa các tầng. Nhờ đó, ngôi nhà phố không chỉ tiện nghi mà còn an yên, ấm áp, một mái ấm thực sự cho gia đình trẻ giữa lòng phố núi.

fb-img-1758460029718.jpg
fb-img-1758460032241.jpg
fb-img-1758460009182.jpg
Thúy Hiền
Map Design
#nhà 2 tầng #giếng trời #thiết kế nhà đẹp #kiến trúc Việt đương đại #nhà phố Sơn La #phòng ngủ #mái nhà

Cùng chuyên mục