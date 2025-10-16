Nhà 120m2 với giếng trời thích nghi khí hậu khắc nghiệt

TPO - Giữa vùng đất miền Trung đầy nắng gió, ngôi nhà một tầng xuất hiện như một khoảng thở, vừa đem lại cảm giác thư thái vừa đáp ứng được tiện nghi cần thiết cho gia chủ.

Công trình lấy cảm hứng từ nếp nhà miền Trung xưa

Ngôi nhà nằm trên mảnh đất rộng 240m2 với diện tích xây dựng là 120m2. Tuy diện tích khiêm tốn nhưng ngôi nhà vẫn đáp ứng được trọn vẹn, đầy đủ những không gian mà một gia đình cần.

Mong muốn ban đầu của gia chủ là xây dựng một ngôi nhà không cần bề thế mà có thể thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung. Từ những mong muốn đó, nhóm kiến trúc sư bắt đầu lên ý tưởng và thiết kế. Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ nếp nhà miền Trung xưa, với mái hiên rộng để che mưa, tránh nắng, kết cấu sàn được gia cố bằng bê tông cốt thép để bền vững trước gió bão.

Ngôi nhà có chiều dài 33m, chiều rộng 5m

Khoảng hiên rộng trước nhà che mưa, nắng, cũng là nơi để gia chủ ngồi thư giãn nhâm nhi tách trà mỗi chiều

Trên chiều dài 33 mét của khu đất, ngôi nhà được tổ chức theo một trục sinh hoạt liền mạch gồm 4 phần: gara, vườn hoa, khối nhà ở và khu vườn rau sau cùng. Với thiết kế đó, ngôi nhà đảm bảo được sự giao hoà giữa con người và thiên nhiên theo mong muốn của chủ nhà.

Nội thất chủ yếu bằng gỗ tự nhiên, màu sắc nguyên bản

Tại ngôi nhà, mọi vật liệu được sử dụng đều đề cao tính nguyên bản vốn có. Mỗi màu sắc, vật liệu trong ngôi nhà đều mang hơi thở của tự nhiên của nắng miền Trung, cát biển và những gì gần gũi nhất với con người nơi đây. Lối thiết kế không dùng màu sắc để tô điểm cho công trình mà để lộ vẻ mộc mạc, chân chất vốn có.

Khu vực giếng trời được xem là trái tim của ngôi nhà

Trái tim của ngôi nhà là giếng trời, nơi kết nối các không gian với nhau. Ánh sáng và gió tự nhiên đi vào từ đó, mang theo hơi thở của trời đất. Dưới giếng trời là một hồ nước nhỏ, có sức làm mát vào mùa hè, đồng thời trữ nước tưới cây vào mùa khô. Không gian sinh hoạt chung bao quanh giếng trời, từ phòng khách, bếp đến khoảng sàn lớn - nơi mọi người có thể ngồi ăn tối, đọc sách, uống trà hay đơn giản là nằm lắng nghe thiên nhiên.

Bệ cửa sổ rộng có thể thay thế cho ghế ngồi

Cửa sổ kính lớn không chỉ để đưa ánh sáng vào ngôi nhà mà còn được thiết kế thêm bệ rộng đủ để làm chỗ ngồi. Mặt bếp được làm từ đá mài thô mộc, phù hợp với đặc trưng sử dụng của những căn bếp Việt. Phòng ngủ được thiết kế để đón gió tự nhiên, dùng cửa kính, rèm, lưới chống muỗi và quạt trần thay vì lạm dụng điều hoà. Sự thông thoáng được ưu tiên nhưng không đánh đổi sự riêng tư.

Khu bếp ấm cúng, đầy đủ tiện nghi nằm cạnh giếng trời giúp không khí trong bếp được lưu thông, tránh ám mùi

Ngôi nhà không cố tách con người khỏi thiên nhiên bằng tường cao và cửa kín mà ngược lại mở ra nhiều lớp không gian để sống cùng tự nhiên.