Nguyễn Thị Oanh vô địch, phá kỷ lục giải Trang An Marathon 2023

TPO - Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Oanh đoạt ngôi vô địch, phá kỷ lục đường đua, với thành tích 2 tiếng 57 phút 14 tại giải Trang An Marathon 2023 diễn ra ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Ngày 12/11, tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình đã diễn ra giải chạy Trang An Marathon 2023 - Footstrike From The Heritage do Sở Văn hoá và Thể thao Tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng công ty cổ phần Vũ Media (VRace) tổ chức.

Giải chạy đón tiếp 3.000 vận động viên tham gia thi đấu ở 4 cự ly: marathon (42,195 km), bán marathon (21,0975 km), khám phá vùng đất di sản (10 km) và cự ly 5 km. Trong đó, cự ly bán marathon (21,0975 km), có đến hơn 1.300 vận động viên đăng ký chinh phục. Giải thu hút nhiều tuyển thủ quốc gia tranh tài, ghi dấu lại bước chạy của mình tại nơi đây như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Đỗ Quốc Luật...

Ông Nguyễn Mạnh Cường - giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Giải Trang An Marathon 2023 là một trong những hoạt động chào mừng Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023. Với trọng tâm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tôn vinh các di sản văn hoá, thiên nhiên và xúc tiến, quảng bá du lịch, giải đã và đang cùng chúng tôi góp phần xây dựng một thương hiệu thể thao gắn với di sản văn hoá đặc sắc cho người dân du khách trong và ngoài nước".

Kết quả, ở hạng mục marathon nam, vận động viên nước ngoài Kabashima Kento (BIB 90083) đã giành chức vô địch với thành tích 2 giờ 58 phút 19 giây (2:58:19). Về nhì là Bùi Hữu Hướng (BIB 90113) với thời gian 3:02:34 còn giải ba thuộc về Nguyễn Văn Tuyển (BIB 90136) với thời gian 3:12:46.

Nội dung marathon của nữ ghi nhận vận động viên Nguyễn Thị Oanh (BIB 90097) phá kỷ lục đường đua, vô địch với thành tích 2:57:14. “Á nương” của nội dung này là Nguyễn Thị Trà Giang (BIB 90252) với thời gian 3:26:07. Giải ba thuộc về vận động viên Phạm Thị Mỹ Duyên (BIB 90248) với thành tích 3:27:43.

Ở hạng mục bán marathon nam, vận động viên trẻ tuổi Nguyễn Trung Cường (BIB 20384) giành giải nhất với thời gian 1 tiếng 13 phút 5 giây (1:13:05). Về nhì là vận động viên Lê Văn Thao (BIB 20583) với thành tích 1:16:12. Xếp hạng ba là Nguyễn Xuân Sơn (BIB 20299) với thời gian 1:18:14.

Nội dung bán marathon nữ, vận động viên Phạm Thị Huệ (BIB 21166) về nhất cự ly bán marathon với thời gian 1:23:42. Ở vị trí thứ 2, vận động viên Cẩm Anh Hà (BIB 20206) với thành tích 1:36:49. Hạng ba thuộc về vận động viên Bùi Thị Bình (BIB 20042) với thời gian 1:38:07.