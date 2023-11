Hàng hậu vệ tỏa sáng, Arsenal bám sát ngôi đầu

TPO - Arsenal có chiến thắng 3-1 trước Burnley trên sân nhà nhờ những pha lập công của Trossard, Saliba và Zinchenko.

Được thi đấu trên sân nhà, Arsenal nhập cuộc rất chủ động, các học trò của Mikel Arteta nhanh chóng thiết lập thế trận tấn công. Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến với đội chủ nhà ở phút thứ 6 khi trung vệ Gabriel băng cắt đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang sau quả treo bóng của Saka từ tình huống phạt góc. Burnley đáp trả với cú sút bóng đầy uy lực của Amdouni khiến thủ môn Raya phải vất vả cản phá.

Phút 20, hậu vệ bên phía Burnley xử lý bóng thiếu an toàn trong vòng cấm và Saka nhanh chân tung ra cú sút rất căng nhưng rất may cho đội khách là thủ môn Trafford đẩy bóng trúng xà ngang. Vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng, số cú dứt điểm nhưng Arsenal suýt chút nữa phải nhận bàn thua ở phút 30, trung vệ Saliba phán đoán sai điểm rơi trái bóng tạo điều kiện cho Gudmundsson băng xuống đối mặt nhưng cú đá của cầu thủ người Iceland chưa đủ độ khó để đánh bại Raya. Arsenal gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 nhưng vẫn có được bàn thắng mở tỷ số ở phút bù giờ đầu tiên ở hiệp đấu do công của Trossard. Xuất phát từ quả tạt của Zinchenko, Saka bật lên đánh đầu chiến thuật để Trossard lao vào dứt điểm cận thành.

Burnley có cơ hội nguy hiểm ở ngay phút đầu tiên của hiệp 2 khi Koleosho đột phá vượt qua 3 cầu thủ Arsenal rồi bứt tốc vào vòng cấm nhưng Saliba đã kịp thời xoạc bóng, cứu một bàn thua trông thấy. Những nỗ lực tấn công của đội khách được đền đáp với bàn san bằng tỷ số ở phút 54. Brownhill tung cú sút đập chân Gabriel đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Raya. Các cầu thủ Arsenal cho rằng Koleosho phạm lỗi với Tomiyasu trước đó nhưng sau khi xem VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Burnley.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Burnley không kéo dài được lâu khi trung vệ Saliba tỏa sáng với cú đánh đầu dũng mạnh làm tung lưới Trafford sau quả tạt của Trossard. "Pháo thủ" có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 74, hậu vệ Zinchenko có cú sút đầy ngẫu hứng trong vòng cấm khiến thủ môn Trafford đứng chôn chân.

Arsenal chỉ còn 10 người ở những phút cuối trận sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của tiền vệ trẻ Fabio Vieira, anh có pha vào bóng nguy hiểm bằng gầm giày đối với Brownhill. Đôi chủ nhà lùi sâu phòng ngự và bảo toàn được tỷ số cho đến hết trận. Chiến thắng trước Burnley giúp Arsenal san bằng điểm số với Man City nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Arsenal sẽ có chuyến làm khách trên sân Gtech Community của Brentford sau đợt tập trung ĐTQG diễn ra vào giữa tháng 11.