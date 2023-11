Long An tổ chức giải Marathon Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ

TPO - Tối ngày 11/11, Ban tổ chức giải chạy Long An Marathon lần thứ 2 năm 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ đã tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng cho các VĐV đoạt giải.

Giải chạy Long An Marathon lần thứ 2 năm 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ diễn ra tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (Long An) đã kết thúc tốt đẹp, để lại dấu ấn khó quên trong lòng 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện do UBND tỉnh Long An phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thành Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An – Trưởng ban Tổ chức giải chạy cho biết qua hai lần tổ chức giải Marathon thành công, tỉnh Long An đã có chủ trương nâng cấp giải Marathon Long An thành giải truyền thống thường niên cùng với sự đồng hành của Tạp chí Nông thôn Việt.

“Để có được thành công của giải ngày hôm nay, Ban tổ chức chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành, tổ trọng tài và các vận động viên từ cả trong và ngoài nước khi đã tụ hội về tham dự giải, góp phần quảng bá tỉnh Long An như một điểm đến thân thiện, an toàn, mến khách. Hi vọng các vận động viên ngày hôm nay đã có nhiều kỷ niệm đẹp, và sẽ tiếp tục quay lại Long An vào những dịp tiếp theo”, ông Thanh nói thêm.

Ông Nguyễn Đức Quang - Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, Phó Ban thường trực Ban tổ chức giải chạy - gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Long An và Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long đã đồng hành, sát cánh cùng Tạp chí Nông thôn Việt để góp phần phát triển phong trào chạy bộ như một hoạt động rèn luyện thể thao lành mạnh cho người dân mọi lứa tuổi. Ông cũng rất vui mừng thông tin rằng từ nay đến khi hoàn thành toàn bộ Khu đô thị tích hợp Waterpoint, mỗi năm Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long sẽ tài trợ tổ chức ít nhất một giải Marathon trong khu đô thị này.

Tại bục nhận giải thưởng vô địch, VĐV Hoàng Nguyên Thanh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một giải marathon vào khung giờ này và cảm giác khá thú vị. Waterpoint là khu đô thị đẹp với đường chạy khá bằng phẳng, tôi rất hứng thú với những khúc cua, nhất là cung đường chạy ven sông. Tôi đặt mục tiêu đứng bục giải nhất tại giải chạy và hài lòng vì mình đã đạt được kỳ vọng”.

“Những năm sau khi Waterpoint nói riêng và Long An nói chung tiếp tục tổ chức các giải marathon, nếu lịch trình cho phép tôi chắc chắn sẽ tham dự”, VĐV Nguyên Thanh nói thêm.

Đây là lần thứ hai tỉnh Long An có một giải marathon tầm cỡ, quy tụ 2.000 vận động viên trên khắp cả nước tham dự, trong đó có nhiều VĐV chuyên nghiệp và có cả VĐV người nước ngoài, tham gia thi đấu ở 4 cự ly 1,5km, 5km, 10km, 21km.

Tham gia Giải chạy Nông thôn Việt Marathon – Long An 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ tại Waterpoint, các vận động viên được tranh tài trên những cung đường nội khu đảm bảo an toàn và có thêm cơ hội khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của dòng sông Vàm Cỏ - dòng sông đã gắn liền với đời sống, văn hóa và lịch sử của người dân Long An.

Trong ngày diễn ra sự kiện, các runner cũng đã có cơ hội tận hưởng một kỳ nghỉ cuối tuần đầy thú vị với hoạt động trải nghiệm các tiện ích tại khu đô thị Waterpoint như đạp xe, hồ bơi, sân tennis, camping, ẩm thực...