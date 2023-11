'Người vợ cuối cùng' thu hơn 71 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt

TPO - Doanh thu mở màn tại Việt Nam của "The Marvels" kém ấn tượng hơn cả "Người vợ cuối cùng" công chiếu từ 10 ngày trước. Phim về siêu anh hùng khó trở thành đối thủ cạnh tranh của bộ phim do Victor Vũ làm đạo diễn.

Tính đến ngày 13/11, The Marvels bán được 150.925 vé trên 6.279 suất chiếu, thu 15,5 tỷ đồng dịp cuối tuần. Phim hiện đạt mức 19,4 tỷ đồng sau ba ngày chiếu ở Việt Nam.

The Marvels là bộ phim có màn ra mắt thấp thứ hai trong lịch sử Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tại Bắc Mỹ, phim chỉ thu 21,5 triệu USD từ hơn 4.030 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Doanh thu mở màn của The Marvels chỉ cao hơn The Incredible Hulk với 21,46 triệu USD. Điều đáng nói phim về người khổng lồ xanh ra mắt cách đây 15 năm, giá vé khác biệt.

Tại Việt Nam, dù mới ra mắt, doanh thu sau ba ngày chiếu - thời điểm vàng đánh giá độ thành công của phim - của The Marvels kém hơn cả Người vợ cuối cùng ra mắt từ ngày 3/11. Theo thống kê của đơn vị độc lập Box Office Vietnam, doanh thu ba ngày cuối tuần của Người vợ cuối cùng đạt gần 16 tỷ đồng với 172.249 vé, tổng suất chiếu 5.520.

Đây là tuần thứ hai liên tiếp Người vợ cuối cùng đứng đầu phòng vé Việt. Phim của đạo diễn Victor Vũ hiện đạt hơn 71 tỷ đồng. Dù ít có đối thủ cạnh tranh, tác phẩm lấy bối cảnh thế kỷ 19 khó đạt mốc 100 tỷ đồng.

Chia sẻ với Tiền Phong, ê-kíp cho biết phim Người vợ cuối cùng phát hành tại Mỹ, Australia và New Zealand vào tháng 12. Đạo diễn Victor Vũ nói anh có khát khao mang văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua tác phẩm điện ảnh.

"Tôi sinh ra và lớn lên tại Mỹ, không có nhiều cơ hội tiếp xúc văn hóa Việt. Khi về Việt Nam, tôi luôn trăn trở cách tạo ra những bộ phim đậm chất Việt để cả người Việt và người nước ngoài đều có thể thưởng thức", đạo diễn Victor Vũ nói.

Ngoài hai tác phẩm được bàn luận nhiều là Người vợ cuối cùng và The Marvels, doanh thu các bộ phim khác khá ảm đạm.

Yêu lại vợ ngầu - bộ phim được quảng bá đứng top 1 phòng vé Hàn ba tuần liên tiếp - bán được 94.244 vé/3.047 suất dịp cuối tuần, hiện đạt mốc 11,2 tỷ đồng. Taylor Swift: The Eras Tour bán được 21.209/578 suất chiếu, thu 15,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Không quá bất ngờ khi Kỳ án trên đồi tuyết - phim đạt giải Cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes - chỉ thu hơn 200 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần.

Bộ phim gây bàn tán thời gian qua là Đất rừng phương Nam vẫn kiếm được 2,1 tỷ đồng dịp cuối tuần. Phim do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, Trấn Thành tham gia sản xuất hiện đạt 138,2 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.