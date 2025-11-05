Người trẻ tại Anh đối mặt với khủng hoảng kép: thất nghiệp tăng và sức khỏe giảm

SVO - Gần một triệu thanh niên tại Anh đang rơi vào tình trạng không học tập, không làm việc và cũng không tham gia đào tạo nghề. Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm qua, hàng trăm nghìn việc làm biến mất, và sức khỏe suy giảm của người lao động trẻ đang trở thành thách thức lớn đối với nền kinh tế nước này.

Theo số liệu thống kê trên trang The Guardian, khoảng 100.000 việc làm đã biến mất khỏi biên chế doanh nghiệp, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% lên 4,8% so với năm trước. Hơn 9 triệu người trong độ tuổi lao động tại Anh hiện không có việc làm và cũng không tìm kiếm việc làm.

Các ngành bán lẻ, giải trí và dịch vụ lưu trú - ăn uống là những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất từ chi phí lao động tăng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Trớ trêu thay, đây lại là những ngành nghề thường được người trẻ lựa chọn đầu tiên khi muốn quay trở lại thị trường lao động.

“Đây là một vấn đề nan giải, tác động sâu rộng không chỉ tới từng cá nhân mà còn tới cả nền kinh tế và tăng trưởng quốc gia,” Sir Charlie Mayfield, cựu Chủ tịch tập đoàn John Lewis, phát biểu tại Hội nghị Công đảng ở Liverpool.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là tình trạng sức khỏe suy giảm trong lực lượng lao động. Thống kê tại Anh cho thấy, cứ 5 người trong độ tuổi lao động thì có 1 người không làm việc hoặc cũng không tìm việc. Gần 3 triệu người cho biết nguyên nhân chính là bệnh tật kéo dài, trong đó sức khỏe của người trẻ đang ở mức đáng báo động, góp phần đáng kể vào tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Trong giai đoạn 2015 - 2024, số người trẻ thất nghiệp do không đủ điều kiện sức khỏe để làm việc đã tăng lên 1,2 triệu người, tương đương mức tăng 77%. Theo Resolution Foundation, hơn 25% thanh thiếu niên trong độ tuổi 16 - 24 không học tập, làm việc hoặc tham gia đào tạo nghề là do bệnh tật hoặc khuyết tật, gấp đôi so với năm 2005.

Trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp cho biết các nhà lãnh đạo đang kiệt sức vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, trong khi ngân sách công eo hẹp khiến chính phủ khó có thể triển khai thêm các chương trình hỗ trợ việc làm dành cho thanh niên.

Dự kiến vào ngày 26/11, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves sẽ công bố chi tiết cam kết “Bảo đảm cho thanh niên” (Youth Guarantee) nhằm hỗ trợ người trẻ tiếp cận thị trường lao động. Chương trình dự kiến tập trung vào phát triển kỹ năng, đào tạo nghề, học nghề và giáo dục nâng cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mức lương tối thiểu tăng, lãi suất vay cao, lạm phát kéo dài và triển vọng kinh tế ảm đạm, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải chịu áp lực lớn. Doanh nghiệp khó có thể triển khai các đề xuất mới từ chính phủ nếu không đi kèm ưu đãi thuế hoặc trợ cấp tài chính. Nhưng nếu thiếu sự đồng hành từ doanh nghiệp, người trẻ tại Anh sẽ rất khó khăn để quay trở lại thị trường lao động.

(Theo The Guardian)