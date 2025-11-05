Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Người trẻ tại Anh đối mặt với khủng hoảng kép: thất nghiệp tăng và sức khỏe giảm

Phương Thảo

SVO - Gần một triệu thanh niên tại Anh đang rơi vào tình trạng không học tập, không làm việc và cũng không tham gia đào tạo nghề. Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm qua, hàng trăm nghìn việc làm biến mất, và sức khỏe suy giảm của người lao động trẻ đang trở thành thách thức lớn đối với nền kinh tế nước này.

Theo số liệu thống kê trên trang The Guardian, khoảng 100.000 việc làm đã biến mất khỏi biên chế doanh nghiệp, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% lên 4,8% so với năm trước. Hơn 9 triệu người trong độ tuổi lao động tại Anh hiện không có việc làm và cũng không tìm kiếm việc làm.

Các ngành bán lẻ, giải trí và dịch vụ lưu trú - ăn uống là những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất từ chi phí lao động tăng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Trớ trêu thay, đây lại là những ngành nghề thường được người trẻ lựa chọn đầu tiên khi muốn quay trở lại thị trường lao động.

“Đây là một vấn đề nan giải, tác động sâu rộng không chỉ tới từng cá nhân mà còn tới cả nền kinh tế và tăng trưởng quốc gia,” Sir Charlie Mayfield, cựu Chủ tịch tập đoàn John Lewis, phát biểu tại Hội nghị Công đảng ở Liverpool.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là tình trạng sức khỏe suy giảm trong lực lượng lao động. Thống kê tại Anh cho thấy, cứ 5 người trong độ tuổi lao động thì có 1 người không làm việc hoặc cũng không tìm việc. Gần 3 triệu người cho biết nguyên nhân chính là bệnh tật kéo dài, trong đó sức khỏe của người trẻ đang ở mức đáng báo động, góp phần đáng kể vào tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Trong giai đoạn 2015 - 2024, số người trẻ thất nghiệp do không đủ điều kiện sức khỏe để làm việc đã tăng lên 1,2 triệu người, tương đương mức tăng 77%. Theo Resolution Foundation, hơn 25% thanh thiếu niên trong độ tuổi 16 - 24 không học tập, làm việc hoặc tham gia đào tạo nghề là do bệnh tật hoặc khuyết tật, gấp đôi so với năm 2005.

Trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp cho biết các nhà lãnh đạo đang kiệt sức vì phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, trong khi ngân sách công eo hẹp khiến chính phủ khó có thể triển khai thêm các chương trình hỗ trợ việc làm dành cho thanh niên.

Dự kiến vào ngày 26/11, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves sẽ công bố chi tiết cam kết “Bảo đảm cho thanh niên” (Youth Guarantee) nhằm hỗ trợ người trẻ tiếp cận thị trường lao động. Chương trình dự kiến tập trung vào phát triển kỹ năng, đào tạo nghề, học nghề và giáo dục nâng cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mức lương tối thiểu tăng, lãi suất vay cao, lạm phát kéo dài và triển vọng kinh tế ảm đạm, nhiều doanh nghiệp cho biết họ đang phải chịu áp lực lớn. Doanh nghiệp khó có thể triển khai các đề xuất mới từ chính phủ nếu không đi kèm ưu đãi thuế hoặc trợ cấp tài chính. Nhưng nếu thiếu sự đồng hành từ doanh nghiệp, người trẻ tại Anh sẽ rất khó khăn để quay trở lại thị trường lao động.

(Theo The Guardian)

Phương Thảo
#thất nghiệp #người trẻ #Anh #sức khỏe #kinh tế #việc làm #chính sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục