Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Người trẻ chịu hậu quả nặng nề từ thói quen sử dụng thuốc lá điện tử

Phương Thảo (Tổng hợp)

SVO - Dù Quốc hội đã ban hành lệnh cấm sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử, mặt hàng này vẫn được rao bán công khai trên mạng và len lỏi đến tận cổng trường học. Chỉ với vài cú nhấp chuột, các bạn trẻ có thể dễ dàng sở hữu “pod”, “vape” không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, tổn thương não và di chứng vĩnh viễn.

Dễ dàng mua bán, nguồn gốc "mù mờ"

Đầu năm nay, Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, bất chấp những nguy cơ chết người, thuốc lá điện tử vẫn được mua bán tràn lan, dễ dàng tiếp cận với giới trẻ.

Ghi nhận tại các khu vực gần cổng trường học từ cấp THPT đến đại học ở Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh, sinh viên tụ tập sử dụng "pod", "vape", nhả khói trắng xóa một cách công khai. Khi được hỏi, nhiều em cho biết đã đặt mua các sản phẩm này qua mạng xã hội một cách dễ dàng.

Thuốc lá điện tử được sử dụng tràn lan ở nơi công cộng. Ảnh: Hạnh Thơm

Thuốc lá điện tử được sử dụng tràn lan ở nơi công cộng. Ảnh: Hạnh Thơm

Chỉ cần gõ từ khóa "thuốc lá điện tử" trên các nền tảng mạng xã hội, hàng trăm tài khoản, hội nhóm công khai rao bán các sản phẩm này với đủ loại mẫu mã và hương vị. Trong vai một người mua hàng, phóng viên đã liên hệ với một người bán. Người này cho biết giá một lọ tinh dầu là 89.000 đồng, nhưng nếu mua số lượng lớn, giá chỉ còn 59.000 đồng.

Việc giao dịch diễn ra nhanh chóng, người bán cam kết giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ tại Hà Nội và người mua được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc sản phẩm, người này thừa nhận không rõ xuất xứ từ đâu, chỉ nhập hàng theo yêu cầu của khách.

Những ca ngộ độc nặng và tổn thương não không thể phục hồi

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), những chiếc "pod", "vape" hay các lọ dung dịch đủ màu sắc được thu lại từ các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đây là bằng chứng đáng báo động về một xu hướng gây hại cho sức khỏe đang lan rộng, đặc biệt trong giới trẻ. Bác sĩ cho biết, số ca ngộ độc do thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhập viện đã tăng mạnh.

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), những chiếc “pod“, “vape” hay các lọ dung dịch đủ màu sắc được thu lại từ các bệnh nhân. Ảnh: Mỹ Linh

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), những chiếc “pod“, “vape” hay các lọ dung dịch đủ màu sắc được thu lại từ các bệnh nhân. Ảnh: Mỹ Linh

Các bệnh nhân thường nhập viện với biểu hiện rối loạn tâm thần, run rẩy, vã mồ hôi. Những trường hợp nặng hơn bị rối loạn ý thức, co giật, hôn mê sâu. Đáng sợ hơn, nhiều trường hợp bị tổn thương não lan tỏa, để lại di chứng vĩnh viễn.

Theo TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, tình trạng ngộ độc có thể diễn biến rất phức tạp. Có những bệnh nhân biểu hiện rầm rộ, tổn thương đa cơ quan ngay lập tức. Nhưng cũng có những trường hợp tưởng chừng nhẹ, thậm chí không có triệu chứng rõ ràng, nhưng khi kiểm tra chuyên sâu bằng các phương pháp như chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI), trắc nghiệm tâm lý, lại phát hiện những tổn thương ngấm ngầm nhưng rất nghiêm trọng ở não, tim và các chức năng tâm lý.

TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc. Ảnh: Mỹ Linh

TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc. Ảnh: Mỹ Linh

Theo TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên, tên gọi "tinh dầu" thực chất là một hỗn hợp hóa chất tổng hợp, được pha trộn tùy tiện. Phòng xét nghiệm đã phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, có cấu trúc hóa học phức tạp như 5F-ADB, MDMB-4en-PINACA. Đây chính là nguyên nhân chính gây ra các vụ ngộ độc nặng, bởi chúng là những chất cực độc, chưa từng được nghiên cứu đầy đủ trên người.

Theo Báo Lao động

Phương Thảo (Tổng hợp)
#thuốc lá điện tử #ngộ độc #giới trẻ #vape #nguy cơ sức khỏe #bệnh viện #tác hại

Xem thêm

Cùng chuyên mục