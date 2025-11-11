Người trẻ chịu hậu quả nặng nề từ thói quen sử dụng thuốc lá điện tử

SVO - Dù Quốc hội đã ban hành lệnh cấm sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử, mặt hàng này vẫn được rao bán công khai trên mạng và len lỏi đến tận cổng trường học. Chỉ với vài cú nhấp chuột, các bạn trẻ có thể dễ dàng sở hữu “pod”, “vape” không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, tổn thương não và di chứng vĩnh viễn.

Dễ dàng mua bán, nguồn gốc "mù mờ"

Đầu năm nay, Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, bất chấp những nguy cơ chết người, thuốc lá điện tử vẫn được mua bán tràn lan, dễ dàng tiếp cận với giới trẻ.

Ghi nhận tại các khu vực gần cổng trường học từ cấp THPT đến đại học ở Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh, sinh viên tụ tập sử dụng "pod", "vape", nhả khói trắng xóa một cách công khai. Khi được hỏi, nhiều em cho biết đã đặt mua các sản phẩm này qua mạng xã hội một cách dễ dàng.

Thuốc lá điện tử được sử dụng tràn lan ở nơi công cộng. Ảnh: Hạnh Thơm

Chỉ cần gõ từ khóa "thuốc lá điện tử" trên các nền tảng mạng xã hội, hàng trăm tài khoản, hội nhóm công khai rao bán các sản phẩm này với đủ loại mẫu mã và hương vị. Trong vai một người mua hàng, phóng viên đã liên hệ với một người bán. Người này cho biết giá một lọ tinh dầu là 89.000 đồng, nhưng nếu mua số lượng lớn, giá chỉ còn 59.000 đồng.

Việc giao dịch diễn ra nhanh chóng, người bán cam kết giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ tại Hà Nội và người mua được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc sản phẩm, người này thừa nhận không rõ xuất xứ từ đâu, chỉ nhập hàng theo yêu cầu của khách.

Những ca ngộ độc nặng và tổn thương não không thể phục hồi

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), những chiếc "pod", "vape" hay các lọ dung dịch đủ màu sắc được thu lại từ các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đây là bằng chứng đáng báo động về một xu hướng gây hại cho sức khỏe đang lan rộng, đặc biệt trong giới trẻ. Bác sĩ cho biết, số ca ngộ độc do thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhập viện đã tăng mạnh.

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), những chiếc “pod“, “vape” hay các lọ dung dịch đủ màu sắc được thu lại từ các bệnh nhân. Ảnh: Mỹ Linh

Các bệnh nhân thường nhập viện với biểu hiện rối loạn tâm thần, run rẩy, vã mồ hôi. Những trường hợp nặng hơn bị rối loạn ý thức, co giật, hôn mê sâu. Đáng sợ hơn, nhiều trường hợp bị tổn thương não lan tỏa, để lại di chứng vĩnh viễn.

Theo TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, tình trạng ngộ độc có thể diễn biến rất phức tạp. Có những bệnh nhân biểu hiện rầm rộ, tổn thương đa cơ quan ngay lập tức. Nhưng cũng có những trường hợp tưởng chừng nhẹ, thậm chí không có triệu chứng rõ ràng, nhưng khi kiểm tra chuyên sâu bằng các phương pháp như chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI), trắc nghiệm tâm lý, lại phát hiện những tổn thương ngấm ngầm nhưng rất nghiêm trọng ở não, tim và các chức năng tâm lý.

TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc. Ảnh: Mỹ Linh

Theo TS. BS. Nguyễn Trung Nguyên, tên gọi "tinh dầu" thực chất là một hỗn hợp hóa chất tổng hợp, được pha trộn tùy tiện. Phòng xét nghiệm đã phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, có cấu trúc hóa học phức tạp như 5F-ADB, MDMB-4en-PINACA. Đây chính là nguyên nhân chính gây ra các vụ ngộ độc nặng, bởi chúng là những chất cực độc, chưa từng được nghiên cứu đầy đủ trên người.

