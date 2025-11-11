Cuối tuần này phố đi bộ hồ Gươm có gì thu hút các bạn trẻ?

SVO - Tuần qua, những cơn mưa dai dẳng kèm không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiều bạn trẻ lỡ hẹn với các hoạt động văn hoá đặc sắc của Festival Thăng Long - Hà Nội. Cuối tuần này, thời tiết dự báo nắng đẹp trở lại, phố đi bộ Hoàn Kiếm hứa hẹn "nóng" hơn với nhiều sự kiện hấp dẫn. Cùng lưu lại lịch trình khám phá "Di sản" trong tuần cuối của Festival nhé!

﻿ Các nghệ sĩ từ Nhà hát Múa rối Thăng Long và Phường rối Tế Tiêu trình diễn các tác phẩm múa rối kinh điển tại sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Vào thứ Bảy, ngày 15/11, khu vực sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ là tâm điểm của các hoạt động nghệ thuật truyền thống. Từ 14 giờ đến 21 giờ, người dân và du khách sẽ được thưởng thức hàng loạt tiết mục trình diễn dân gian đặc sắc, bao gồm điệu múa Con đĩ đánh bồng, múa hát Chèo Tầu, múa hát Bài bông, múa Giảo Long, múa Ải Lao, múa rối cạn, múa Cồng chiêng...

Ngày hội Bách hoa Bộ hành 2025 diễn ra đầu năm nay tại phố đi bộ hồ Gươm.

Cũng trong chiều thứ Bảy (bắt đầu từ 14 giờ), sự kiện được giới trẻ Thủ đô mong đợi – ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành – sẽ chính thức diễn ra. Sự kiện này đã được dời lịch từ tuần trước do điều kiện thời tiết. Dự kiến, hàng trăm bạn trẻ sẽ khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tham gia diễu hành trên các tuyến phố. Lộ trình dự kiến bắt đầu từ đường Lý Thường Kiệt, qua Hàng Bài, tiến vào không gian phố đi bộ hồ Gươm, tiếp tục qua Tràng Tiền, Phan Chu Trinh và quay trở lại Lý Thường Kiệt.

﻿ ﻿ Độc đáo múa Giảo Long - điệu múa cổ nghìn năm tái hiện truyền thuyết chàng dũng sĩ Hoàng Đức Trung diệt trừ thủy quái Giảo Long để cứu công chúa. Thường xuất hiện tại lễ hội vào tháng 3 âm lịch hằng năm tại làng Lệ Mật, Phường Việt Hưng, Hà Nội nhưng cuối tuần này, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu nét văn hoá đặc sắc này ngay tại không gian phố đi bộ hồ Gươm.

Các hoạt động tiếp tục diễn ra vào tối Chủ Nhật (ngày 16/11). Từ 19 giờ đến 20 giờ, tour trải nghiệm đêm Ngọc Sơn đêm huyền bí sẽ được tổ chức. Trong khi đó, từ 19 giờ đến 21 giờ 30, tại hai địa điểm (sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu và ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền), khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc do Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Cải lương Hà Nội trình diễn.

Tại không gian phố đi bộ sẽ có màn trình diễn "Con đĩ đánh bồng" - điệu múa cổ ở làng Triều Khúc, Hà Nội, nay là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nét đặc trưng: các diễn viên múa đều là con trai giả gái, mặc váy, trang điểm, đeo trống bồng.

Cũng trong khung giờ 19 giờ đến 21 giờ 30, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra, chính thức khép lại chuỗi sự kiện văn hóa phong phú của Thủ đô.