Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Cuối tuần này phố đi bộ hồ Gươm có gì thu hút các bạn trẻ?

Lê Vượng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tuần qua, những cơn mưa dai dẳng kèm không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiều bạn trẻ lỡ hẹn với các hoạt động văn hoá đặc sắc của Festival Thăng Long - Hà Nội. Cuối tuần này, thời tiết dự báo nắng đẹp trở lại, phố đi bộ Hoàn Kiếm hứa hẹn "nóng" hơn với nhiều sự kiện hấp dẫn. Cùng lưu lại lịch trình khám phá "Di sản" trong tuần cuối của Festival nhé!

mua-giao-long-2-7.jpg﻿
mua-giao-long-2-6.jpg
mua-giao-long-2-8.jpg
Các nghệ sĩ từ Nhà hát Múa rối Thăng Long và Phường rối Tế Tiêu trình diễn các tác phẩm múa rối kinh điển tại sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Vào thứ Bảy, ngày 15/11, khu vực sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ là tâm điểm của các hoạt động nghệ thuật truyền thống. Từ 14 giờ đến 21 giờ, người dân và du khách sẽ được thưởng thức hàng loạt tiết mục trình diễn dân gian đặc sắc, bao gồm điệu múa Con đĩ đánh bồng, múa hát Chèo Tầu, múa hát Bài bông, múa Giảo Long, múa Ải Lao, múa rối cạn, múa Cồng chiêng...

Ngày hội Bách hoa Bộ hành 2025 diễn ra đầu năm nay tại phố đi bộ hồ Gươm.
Ngày hội Bách hoa Bộ hành 2025 diễn ra đầu năm nay tại phố đi bộ hồ Gươm.

Cũng trong chiều thứ Bảy (bắt đầu từ 14 giờ), sự kiện được giới trẻ Thủ đô mong đợi – ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành – sẽ chính thức diễn ra. Sự kiện này đã được dời lịch từ tuần trước do điều kiện thời tiết. Dự kiến, hàng trăm bạn trẻ sẽ khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tham gia diễu hành trên các tuyến phố. Lộ trình dự kiến bắt đầu từ đường Lý Thường Kiệt, qua Hàng Bài, tiến vào không gian phố đi bộ hồ Gươm, tiếp tục qua Tràng Tiền, Phan Chu Trinh và quay trở lại Lý Thường Kiệt.

﻿mua-giao-long-2-7997.jpg﻿
mua-giao-long-2-9.jpg
mua-giao-long-2-2.jpg
Độc đáo múa Giảo Long - điệu múa cổ nghìn năm tái hiện truyền thuyết chàng dũng sĩ Hoàng Đức Trung diệt trừ thủy quái Giảo Long để cứu công chúa. Thường xuất hiện tại lễ hội vào tháng 3 âm lịch hằng năm tại làng Lệ Mật, Phường Việt Hưng, Hà Nội nhưng cuối tuần này, các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu nét văn hoá đặc sắc này ngay tại không gian phố đi bộ hồ Gươm.

Các hoạt động tiếp tục diễn ra vào tối Chủ Nhật (ngày 16/11). Từ 19 giờ đến 20 giờ, tour trải nghiệm đêm Ngọc Sơn đêm huyền bí sẽ được tổ chức. Trong khi đó, từ 19 giờ đến 21 giờ 30, tại hai địa điểm (sân khấu vườn hoa đền Bà Kiệu và ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền), khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc do Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Cải lương Hà Nội trình diễn.

con-di-danh-bong.jpg
Tại không gian phố đi bộ sẽ có màn trình diễn "Con đĩ đánh bồng" - điệu múa cổ ở làng Triều Khúc, Hà Nội, nay là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nét đặc trưng: các diễn viên múa đều là con trai giả gái, mặc váy, trang điểm, đeo trống bồng.

Cũng trong khung giờ 19 giờ đến 21 giờ 30, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lễ bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra, chính thức khép lại chuỗi sự kiện văn hóa phong phú của Thủ đô.

mua-giao-long-2-4.jpg
Nhiều người dân đội mưa, xem trình diễn rối cạn tại sân khấu tại vườn hoa đền Bà Kiệu.
Lê Vượng
#Hoạt động văn hóa phố đi bộ hồ Gươm #Festival Thăng Long Hà Nội #Múa rối truyền thống #Di sản văn hóa phi vật thể #Trình diễn múa cổ truyền #Nét đẹp văn hóa Việt Nam #Chương trình nghệ thuật cuối tuần #Truyền thuyết và truyền thống dân gian #Khám phá di sản Hà Nội #Sự kiện văn hóa ngoài trời

Xem thêm

Cùng chuyên mục