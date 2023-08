Người phụ nữ dùng chổi đánh bé trai 8 tuổi không mặc quần áo ở TPHCM

TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ bé trai 8 tuổi không mặc quần áo bị người phụ nữ dùng chổi đánh đập xảy ra ở quận 12, TPHCM.

Ngày 25/8, Công an phường An Phú Đông (quận 12, TPHCM) đang lấy lời khai đối với bà L.T.D.T (35 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng chổi đánh đập bé trai trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều 23/8, người dân trên đường TX15 (phường An Phú Đông, quận 12) phát hiện bé trai tên T.P.C.T (8 tuổi) bị bà T bắt dựa vào cột điện trong tình trạng không mặc quần áo và dùng chổi đánh vào người khiến bé khóc thảm thiết.

Khi bé trai chạy khỏi cột điện, bà T chạy theo và dùng chổi đánh liên tiếp vào vùng mông và chân.

Thấy vậy, ông Phan Doãn Sáng (51 tuổi) chạy lại can ngăn nhưng bị bà T chửi bới, đánh đập. Do không thể khuyên ngăn, ông Sáng và người dân gọi điện báo công an đến can thiệp.

“Tôi cùng nhiều người đã can ngăn và đích thân tôi gọi điện báo công an cũng như gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Bà T nhiều lần đánh bé trai và lần này bà hành động quá đáng nên chúng tôi phải lên tiếng", ông Sáng cho biết.

Còn ông Trần Khương (51 tuổi, hàng xóm bà T.) cho biết, trước đó khoảng 20 ngày, bà T dùng dây thắt lưng đánh bé nên can ngăn thì bị người này chửi bới.

Theo người dân địa phương, mẹ bé T qua đời và cháu đang sống cùng cha ruột là ông Cường. Do ông Cường đi làm nên nhờ bà T trông giúp con gái rồi xảy ra sự việc trên.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường An Phú Đông nhanh chóng xuống hiện trường, đã đưa bà T về trụ sở lấy lời khai, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.