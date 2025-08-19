Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình

Người mẹ ở Ninh Bình ôm con 5 tháng tuổi nhảy xuống sông tự tử khiến cháu bé tử vong.

Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.

song.jpg
Đoạn sông Văn Lai, nơi xảy ra sự việc.

Khi phát hiện sự việc, người nhà chị S. đã hốt hoảng đi tìm. Đến đoạn sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S. thì đang chới với dưới dòng nước và được kịp thời cứu sống.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Giang cho biết thêm, theo thông tin từ người nhà chị S., chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị.

Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

vietnamnet.vn
#Ninh Bình #trầm cảm #tự tử

