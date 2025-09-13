Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người mất ngủ có thể bị lão hóa não nhanh hơn

Hà Thu

TPO - Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology, những người bị chứng mất ngủ mãn tính có thể bị suy giảm trí nhớ và kỹ năng tư duy nhanh hơn khi họ già đi - cùng với những thay đổi về não có thể thấy trên hình ảnh chụp cắt lớp - so với những người không bị chứng mất ngủ mãn tính.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bị mất ngủ mãn tính, khó ngủ ít nhất ba ngày một tuần trong ba tháng trở lên, có nguy cơ mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ hoặc chứng mất trí nhớ cao hơn 40% so với những người không bị mất ngủ, tương đương với việc lão hóa não thêm 3,5 năm. Nghiên cứu không chứng minh chứng mất ngủ gây lão hóa não, mà chỉ cho thấy mối liên hệ.

7.jpg
Người bị mất ngủ mãn tính (khó ngủ ít nhất ba ngày một tuần trong ba tháng trở lên) có nguy cơ mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ hoặc chứng mất trí nhớ cao hơn 40% so với những người không bị mất ngủ

"Mất ngủ không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác của bạn vào ngày hôm sau mà còn có thể tác động đến sức khỏe não bộ theo thời gian", tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Y khoa Diego Z. Carvalho, thuộc Bệnh viện Mayo ở Rochester, Minnesota, và là thành viên của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ, cho biết. "Chúng tôi nhận thấy sự suy giảm nhanh hơn về khả năng tư duy và những thay đổi trong não bộ, cho thấy chứng mất ngủ mãn tính có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm hoặc thậm chí là một yếu tố góp phần gây ra các vấn đề về nhận thức trong tương lai".

Nghiên cứu đã theo dõi một nhóm người lớn tuổi khỏe mạnh về mặt nhận thức (2.750 người với độ tuổi trung bình là 70) trong trung bình 5,6 năm. Trong số những người tham gia, 16% bị chứng mất ngủ mãn tính.

Người mất ngủ có nguy cơ mắc chứng bệnh mất trí nhớ cao hơn 40%

Trong quá trình nghiên cứu, 14% số người bị mất ngủ mãn tính mắc chứng suy giảm nhận thức nhẹ hoặc chứng mất trí, so với 10% số người không bị mất ngủ.

Sau khi tính đến các yếu tố như tuổi tác, huyết áp cao, việc sử dụng thuốc ngủ và chẩn đoán ngưng thở khi ngủ, họ phát hiện ra rằng những người bị mất ngủ có nguy cơ mắc chứng suy giảm nhận thức hoặc chứng mất trí nhớ cao hơn 40% so với những người không bị mất ngủ. Họ cũng có sự suy giảm nhanh hơn trong các bài kiểm tra đánh giá các kỹ năng tư duy khác nhau.

"Kết quả của chúng tôi cho thấy chứng mất ngủ có thể ảnh hưởng đến não theo nhiều cách khác nhau, không chỉ liên quan đến các mảng bám amyloid mà còn cả các mạch máu nhỏ cung cấp máu cho não", Carvalho nói. "Điều này càng củng cố tầm quan trọng của việc điều trị chứng mất ngủ mãn tính - không chỉ để cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn có khả năng bảo vệ sức khỏe não bộ khi chúng ta già đi. Kết quả của chúng tôi cũng bổ sung thêm bằng chứng ngày càng rõ ràng rằng giấc ngủ không chỉ là sự nghỉ ngơi - mà còn là khả năng phục hồi của não bộ".

Hà Thu
MedicalXpress
