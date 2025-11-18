Người Hà Nội tinh tế, chọn quà tặng giá trị sức khỏe và nguồn gốc rõ ràng

Với người Hà Nội, tặng quà Tết không chỉ là phép lịch sự mà là văn hóa ứng xử nơi người trao gửi tình cảm, lòng biết ơn và sự tôn trọng. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, khi giá trị “quà thật – tâm thật” được đề cao, xu hướng chọn quà sức khỏe có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Thủ đô.

Giữa thị trường quà biếu sôi động dịp cuối năm, CTCP Yến Sào Nha Trang giới thiệu Bộ sưu tập Quà Tết Bính Ngọ 2026 – “Trao tinh hoa, Gửi sức khỏe”.

Không chỉ là món quà sang trọng, tổ yến thật còn là thực phẩm bồi bổ sức khỏe hàng đầu nhờ chứa hơn 18 loại axit amin và 31 nguyên tố vi lượng quý hiếm, có tác dụng tăng cường miễn dịch, phục hồi cơ thể sau mệt mỏi hoặc ốm bệnh, cải thiện giấc ngủ, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da tự nhiên.

Sản phẩm an toàn, lành tính, không phân biệt độ tuổi hay giới tính, phù hợp cho người lớn tuổi cần phục hồi thể lực, người làm việc căng thẳng, phụ nữ chăm sóc sắc đẹp, trẻ em cần bổ sung dưỡng chất, và đặc biệt hữu ích cho người ăn kiêng hoặc tiểu đường nhờ các phiên bản yến chưng với đường Isomalt và đường Organic.

Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000, ISO 22000:2018, HACCP, FDA, USDA, GMP, GACC,... đảm bảo chất lượng, độ tinh khiết, giá trị sinh học tối ưu.

Đạt chuẩn quốc tế FSSC 22000, ISO 22000:2018, HACCP, FDA, USDA, GACC

Bộ quà Tết 2026 – Yến thật cho sức khỏe và thịnh vượng

Các bộ quà Tết 2026 được thiết kế tinh tế, sang trọng, thể hiện gu thưởng thức và tấm lòng của người tặng. Mỗi hộp quà là sự kết hợp giữa nguyên liệu thiên nhiên cao cấp, công nghệ hiện đại, và giá trị sức khỏe lâu dài

1. Bộ quà Thượng hạng An Nhiên

Năm nay, hành trình sáng tạo của chúng tôi mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới: sự hòa quyện của tổ yến thật và nấm linh chi đỏ. Hai tinh hoa quý hiếm từ trời và đất, gặp nhau để tạo nên bộ quà độc bản chỉ xuất hiện duy nhất trong mùa lễ hội này. Tổ yến thật giàu protein, axit amin và vi lượng giúp phục hồi và tăng sức đề kháng; nấm linh chi đỏ điều hòa miễn dịch, xoa dịu căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ sâu.

Bộ quà bao gồm:

● Tổ yến tinh chế (30g) giàu dưỡng chất

● Nấm linh chi – Xích chi thanh lọc, phục hồi

● Nước yến thật – Nấm Linh chi giải khát, tăng cường miễn dịch

● Tinh chất yến – Nấm Linh chi giúp thư giãn và ngủ ngon sâu hơn

Mỗi năm, chúng tôi chỉ tạo ra một bộ limited duy nhất, mang một câu chuyện riêng. Và bộ Yến & Nấm Linh Chi là dấu ấn của năm nay sự kết hợp độc bản giữa tinh túy thiên nhiên và nghệ thuật chăm sóc sức khỏe.

Bộ quà tặng thượng hạng An nhiên (bên trái, ngoài cùng) là bộ quà độc bản chỉ xuất hiện duy nhất trong mùa lễ hội này

2. Bộ quà Thịnh Vượng An Gia

Bộ quà tặng có ý nghĩa mang đến sự Bình An cho gia đình. Với kết cấu hộp ấn tượng, chất liệu cứng cáp, màu sắc bắt mắt và rực rỡ.

Một hộp bao gồm: Bột tổ Yến – Ngũ cốc, Tổ yến ăn liền – Bánh rau củ, Cà phê tổ yến, Tổ yến thật chưng sẵn 2.5g, Sữa chua sấy khô có tổ yến thật.

3. Bộ quà An Phúc

Mang thông điệp “Bình an – Hạnh phúc”, bộ quà An Phúc được thiết kế sang trọng, chắc chắn, kết hợp tinh tế giữa giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa tinh thần.

Trong bộ quà An Phúc bao gồm: Tổ yến ăn liền Nest Art – Platinum, Tổ yến chưng sẵn 3.5g, Súp tổ yến, Cà phê tổ yến, Bột tổ yến – Gạo lứt, Bột tổ yến – Ngũ cốc.

Bộ quà tặng đa dạng, tiện dụng, phù hợp biếu tặng người thân, đồng nghiệp, thể hiện sự quan tâm và trân trọng.

4. Bộ quà An Khang

Lời chúc quen thuộc mỗi độ Tết đến – An khang, Thịnh vượng – được thể hiện qua thiết kế vali đỏ – vàng sang trọng, tượng trưng cho may mắn và năng lượng tràn đầy.

Điểm nhấn đặc biệt là tặng phẩm tổ yến tinh chế cao cấp, biểu trưng cho lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

Các sản phẩm trong bộ quà bao gồm: Tổ yến tinh chế Yến Sào Nha Trang, Tổ yến ăn liền Nest Art - Platinum, Bột tổ yến, Cà phê tổ yến.

Các bộ quà được thiết kế tinh tế, sang trọng, là món quà ý nghĩa thay lời chúc An Khang – Thịnh Vượng, thích hợp cho doanh nghiệp tri ân khách hàng, tặng đối tác chiến lược hoặc người thân yêu.

Ra mắt các sản phẩm mới nhân dịp khai trương

Song hành cùng bộ quà Tết, CTCP Yến Sào Nha Trang ra mắt nhiều bộ sản phẩm mới, trong đó có hai dòng nước yến lon tiện dụng:

● Nước yến lon Xáo Tam Phân – kết hợp yến thật và thảo dược quý Xáo Tam Phân, giúp phục hồi thể lực, giảm mệt mỏi.

● Nước yến Nấm Linh Chi – chiết xuất từ yến nguyên chất và nấm linh chi, giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường sức đề kháng.

Hai sản phẩm được chưng tách hoạt chất bằng công nghệ hiện đại, giữ nguyên các loại axit amin và hơn 31 vi lượng tự nhiên, là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn biếu tặng quà Tết tiện lợi, giàu ý nghĩa sức khỏe.

Hai sản phẩm giúp phục hồi thể lực, giảm mệt mỏi, thanh lọc cơ thể, tăng cường sức đề kháng

Chọn quà chuẩn gu người Hà Nội – Ưu đãi khai trương showroom Phố Huế

Với người Hà Nội, chọn quà Tết là sự tinh tế và gửi trao tấm lòng. Một món quà sức khỏe có nguồn gốc rõ ràng, giá trị dinh dưỡng cao và hình thức sang trọng luôn được ưu ái. CTCP Yến Sào Nha Trang với cam kết sản phẩm yến thật chất lượng cao trở thành lựa chọn quà biếu đáng tin cậy.

Nhân dịp khai trương showroom Phố Huế, từ 17–30/11/2025, khách hàng mua từ 400.000đ sẽ nhận ngay 1 lốc nước yến 6 lon, Voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Nha Trang Prince cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Doanh nghiệp và khách lẻ có thể đặt trước bộ quà Tết 2026 trực tiếp tại showroom hoặc qua website: https://ysnt.vn/ để nhận thêm ưu đãi đặc biệt.