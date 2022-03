Người Hà Nội chen chân ngắm khinh khí cầu lần đầu xuất hiện trên phố đi bộ Hồ Gươm

Chương trình này là một trong số những chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022", do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức. Trong khoảng thời gian từ 25-27/3, vô số những hoạt động bổ ích - sự kiện du lịch sẽ được tổ chức để kích cầu du lịch.