Du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm Hà Nội từ trên cao

TPO - Sự kiện khinh khí cầu được người dân khắp nơi vô cùng hào hứng bởi không chỉ được ngắm những quả khinh khí cầu nhiều màu sắc ngay tại Hà Nội, người dân còn có cơ hội trải nghiệm ngắm thành phố từ trên cao.

Sản phẩm du lịch thứ hai là "Đêm hoa đăng khinh khí cầu GET ON HANOI - Night of Dreams". Đây sẽ là đêm Hoa đăng đặc sắc, độc đáo, sôi động, náo nhiệt tưng bừng, khi 22 khinh khí cầu dựng trên sân cỏ tỏa sáng như 22 chiếc đèn lồng khổng lồ đầy sắc màu in bóng xuống sông Hồng. Ánh sáng bập bùng phát ra từ những khinh khí cầu trên nền nhạc world music sôi động. Đêm hoa đăng khinh khí cầu dự kiến sẽ tổ chức vào lúc 19 giờ tối thứ Bảy 26/3/2022, cũng tại địa điểm trên. Sản phẩm du lịch thứ ba là trải nghiệm tham quan bên trong lòng khinh khí cầu. Chiếc khinh khí cầu nhiều màu đặt nằm trên mặt sân sẽ được thổi phồng lên như một ngôi nhà bằng vải khổng lồ, phục vụ khách tham quan.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình, Trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học, kinh tế của cả nước; nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng văn hóa Việt Nam; nơi có tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn cho sự phát triển nhiều sản phẩm và loại hình du lịch. Với các chính sách phát triển du lịch toàn diện, du lịch Hà Nội liên tục tăng trưởng nhanh và đặc biệt ấn tượng là trong thời điểm 2016- 2019.

Năm 2019, Hà Nội đã đón hơn 29 triệu lượt khách (bao gồm hơn 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 22 triệu lượt khách du lịch nội địa); ngành du lịch đóng góp 12,54% vào GRDP của Thành phố. Với vai trò chất xúc tác của các ngành kinh tế khác và một trong các đầu tàu du lịch của cả nước, việc mở cửa, khôi phục kinh tế sau dịch là một trong những ưu tiên của Hà Nội lúc này.

Trong hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội, trong đó Du lịch của Việt Nam nói chung và Du lịch của Hà Nội nói riêng là ngành bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất bởi đại dịch. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt, tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người dân đạt trên 99%. "Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội trong đó có lĩnh vực du lịch", lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho hay.

Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022" với chủ đề "Get on Hanoi 2022" diễn ra trong ba ngày từ ngày 25 - 27/3, là cơ hội tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", "Hà Nội - Đến để yêu".