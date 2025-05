Người đàn ông tiêm filler xóa nhăn mất hoàn toàn thị lực vì tai biến

TPO - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận cấp cứu một nam bệnh nhân 45 tuổi trong tình trạng mất hoàn toàn thị lực mắt trái sau khi tiêm chất làm đầy (filler) để xóa nhăn vùng trán tại một spa tư nhân do người quen giới thiệu.

Theo lời kể của bệnh nhân, do không quen tìm hiểu về các phương pháp thẩm mĩ và tin tưởng vào lời giới thiệu của người quen, anh đã đồng ý tiêm filler mà không được tư vấn kĩ càng. Người thực hiện chỉ nói “tiêm dưới da rất đơn giản”. Tuy nhiên, chỉ sau vài mũi tiêm, bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội ở vùng trán, mắt trái mờ nhanh rồi mất hoàn toàn thị lực. Anh lập tức yêu cầu ngừng thủ thuật và đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ xác định đây là ca tối khẩn cấp và đã kích hoạt quy trình cấp cứu liên chuyên khoa: phẫu thuật hàm mặt - tạo hình, gây mê - hồi sức, can thiệp mạch và chẩn đoán hình ảnh. Đồng thời, chuyên gia từ Bệnh viện Mắt Trung ương cũng được mời đến hỗ trợ hội chẩn.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc động mạch trung tâm võng mạc mắt trái – một biến chứng nghiêm trọng do tiêm filler sai kĩ thuật. Dù được điều trị tích cực bằng thuốc giãn mạch, chống viêm, chống tắc mạch và các can thiệp chuyên sâu, thị lực của bệnh nhân chỉ cải thiện trong thời gian ngắn rồi tiếp tục suy giảm. Đến nay, khả năng phục hồi thị lực gần như không còn, dù các bác sĩ đã nỗ lực suốt nhiều giờ. May mắn là chức năng vận động nhãn cầu, cơ nâng mi và tổ chức quanh mắt được bảo tồn, không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mĩ và khả năng hòa nhập xã hội.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mĩ của bệnh viện cho biết, loại filler được sử dụng là hỗn hợp giữa hai chất: một loại có thể tan bằng thuốc giải (acid hyaluronic), còn loại còn lại thì không có thuốc giải. Do đó, khi xảy ra biến chứng, bác sĩ chỉ có thể xử lí phần filler tan được, phần còn lại vẫn gây tổn thương nghiêm trọng không thể cứu chữa.

Ông cũng cảnh báo, nhiều người không có chuyên môn lầm tưởng các loại filler mới là an toàn, nên tự ý tiêm tại những vùng nguy hiểm như trán, sống mũi, quanh mắt – nơi có hệ mạch nối trực tiếp với động mạch mắt. Việc tiêm sai kĩ thuật, dùng lực mạnh hoặc sử dụng chất làm đầy không phù hợp có thể dẫn đến tắc mạch võng mạc, hoại tử mô, nhiễm trùng, u mủ – những biến chứng nặng nề, có thể gây mù vĩnh viễn nếu không xử trí kịp thời.

Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả của việc làm đẹp không an toàn. Dù được người quen giới thiệu, người dân cũng cần lựa chọn cơ sở uy tín, được cấp phép bởi Bộ Y tế.

Các thủ thuật tiêm filler bắt buộc phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện, người đã được đào tạo bài bản về giải phẫu vùng mặt và các kĩ thuật tiêm. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ phải trải qua ít nhất 3 năm đào tạo chuyên sâu để đủ năng lực xử lí các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.