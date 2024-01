Người đàn ông bị chém trọng thương khi ngăn hai vợ chồng cãi nhau

TPO - Trong đêm, anh H. đến nhà bố vợ chơi, thấy đôi vợ chồng cãi nhau ngoài đường, anh chạy ra can ngăn thì bị đuổi chém với nhiều vết thương ở tay, lưng.

Ngày 11/1, nguồn tin cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 Nghệ An đã truy bắt nhanh 2 đối tượng liên quan đến một vụ chém người gây thương tích xảy ra tối qua (ngày 10/1).

Theo đó, khoảng 21h20 ngày 10/1, Trung tâm Cảnh sát 113 nhận được tin báo trước nhà số 281, đường Võ Nguyên Hiến, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An có hai người đàn ông dùng dao chém một người trọng thương. Nhận được tin báo, trung tâm đã cử lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện từ trong nhà ra ngoài sân có rất nhiều vết máu và anh H.M.H (SN 1981, con rể của chủ nhà) bị thương nặng với nhiều vết chém vào tay, lưng. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường một gậy kim loại bên trong có lưỡi dao sắc nhọn.

Theo các nhân chứng, vào thời gian trên, anh H. đến nhà bố vợ chơi, thấy trước cổng nhà có hai người đàn ông và một phụ nữ đang cãi nhau nên chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, hai người đàn ông này đã đuổi chém khiến anh H. bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng vứt lại hung khí, rời khỏi hiện trường.

Từ thông tin và hình ảnh thu thập được, lực lượng Cảnh sát 113 xác định một trong 2 người đàn ông có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc là Dương Văn Minh (42 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh). Cảnh sát kiểm tra nơi ở nhưng người đàn ông này vắng mặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát 113 xác định Minh đang đi bắt xe bỏ trốn khỏi địa phương nên tổ chức vây bắt. Chỉ sau một giờ đồng hồ kể từ khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ Dương Văn Minh và Trần Thanh Cần (34 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh).

Tại cơ quan công an, Dương Văn Minh khai, do có mâu thuẫn với vợ nên tối 10/1 đã rủ Trần Thanh Cần đi gặp vợ để nói chuyện. Khi Minh và vợ đang tranh cãi thì anh H. ra can ngăn. Bực tức, Minh và Cần dùng dao chém nhiều nhát khiến anh H. bị thương nặng.

Hiện, vụ việc đã được Công an phường Trường Thi tiếp nhận và xử lý theo quy định.