Tranh chấp đất đai, bốn bố con ở Long An bị chém trọng thương

TPO - Mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, người cha và 3 con trai bị một nhóm người chém trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện chợ Rẫy. Vụ việc đang được Công an huyện Thủ Thừa, Long An điều tra làm rõ.

Chiều ngày 22/9, chị L.T.H.T. ở xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa cho biết, bố và 3 anh em của chị một nhóm người chém trọng thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã trình báo cơ quan công an và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu từ công an huyện Thủ Thừa, chiều 22/9 tại phần ruộng của ông L.V.C (60 tuổi ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất cho thuê giữa gia đình ông C. và một nhóm 9 người. Sau đó, nhóm 9 người đã dùng dao, mã tấu chém trọng thương ông C. và 3 con trai của ông rồi bỏ đi.

Gia đình đã nhanh đưa bốn cha con đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Thừa. Do vết thương nặng, 4 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Công an huyện Thủ Thừa xuống ghi nhận hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ.