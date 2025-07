Người bệnh tim mạch an tâm với thiết bị tầm soát huyết áp và điện tim tại nhà – công nghệ hiện đại từ Nhật Bản

Đây là bước đi đánh dấu cột mốc quan trọng, thể hiện sự chung tay hợp tác giữa thương hiệu Nhật Bản với hơn 50 năm đổi mới, sở hữu công nghệ y tế tiên tiến và chuỗi bán lẻ dược phẩm hàng đầu Việt Nam trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe tại nhà thông minh, chính xác, dễ sử dụng đến gần hơn với người dân.

Được biết, Long Châu cũng là đơn vị bán lẻ tiên phong cung cấp thiết bị tích hợp đo huyết áp và điện tâm đồ (ECG) OMRON Complete đến tay người dùng. Sản phẩm giúp người bệnh tim mạch và huyết áp kiểm soát chặt chẽ sức khỏe hàng ngày tại nhà và kịp thời thông báo đến cơ quan y tế trước những biến cố tim mạch có thể xảy ra.

Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hai đơn vị sẽ hợp lực nâng tầm đào tạo dược sĩ hướng dẫn sử dụng, giúp khách hàng hiểu đúng – dùng đúng – kiểm tra đúng.

Đáng chú ý, Long Châu cũng giảm ngay 2.000.000 cho 100 khách hàng đầu tiên chọn sở hữu sản phẩm máy đo huyết áp tự động, điện tâm đồ ECG | Complete (OMRON HEM -7530T).

Theo đại diện Long Châu, Ông Lý Quốc Dũng - Giám Đốc ngành hàng Thiết Bị Y Tế chia sẻ:“Bên cạnh thuốc điều trị, thiết bị y tế hiện đại chính là cánh tay đắc lực giúp mỗi gia đình Việt chủ động chăm sóc sức khỏe, nắm rõ huyết áp, nhịp tim của bản thân từng ngày. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ kịp thời xử lý dấu hiệu bất thường, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, giúp người bệnh yên tâm đồng hành cùng bác sĩ trong hành trình bảo vệ sức khỏe”.

Bên cạnh việc đầy đủ danh mục hàng hóa và các loại thuốc thế hệ mới với giá hợp lý, hệ thống Long Châu luôn phát huy vai trò tiên phong giúp người dân dễ dàng tiếp cận tiến bộ y học của các quốc gia phát triển từ nỗ lực mang các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiên tiến đến Việt Nam. Theo đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận thiết bị y tế mới, tích hợp công nghệ cao, tăng chất lượng cuộc sống bằng cách theo dõi, kiểm soát bệnh tật chính xác.

Thiết bị đo huyết áp thế hệ mới OMRON được tích hợp công nghệ phân tích điện tâm đồ (ECG) bằng AI, hỗ trợ phát hiện sớm các rối loạn nhịp tim, rung nhĩ (AFib) và nguy cơ đột quỵ. Thiết bị có thiết kế thân thiện với người cao tuổi và đặc biệt phù hợp với các gia đình có tiền sử bệnh tim mạch. Chỉ với một lần đo, người dùng có thể theo dõi đồng thời huyết áp và điện tâm đồ (ECG) thông qua ứng dụng OMRON connect trên điện thoại thông minh. Ứng dụng giúp nhận diện các dấu hiệu bất thường như nhịp tim quá nhanh, quá chậm, huyết áp cao hoặc rung nhĩ – từ đó hỗ trợ người dùng chủ động theo dõi sức khỏe tim mạch và dễ dàng chia sẻ kết quả với bác sĩ để được tư vấn kịp thời.

Với sự hợp tác giữa Long Châu và OMRON, thiết bị y tế thông minh sẽ trở thành giải pháp đồng hành cùng mỗi gia đình Việt trong việc chủ động theo dõi sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Là thương hiệu uy tín Nhật Bản, OMRON cung cấp thiết bị y tế sáng tạo, được kiểm chứng lâm sàng, phục vụ cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe hiệu quả tại nhà.

Hướng đến tầm nhìn “Going for Zero – Chăm sóc dự phòng vì một xã hội khỏe mạnh,” OMRON phát triển danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng, bao gồm: quản lý sức khỏe tim mạch, theo dõi bệnh nhân từ xa, chăm sóc sức khỏe hô hấp và trị liệu giảm đau. Những sản phẩm và dịch vụ này được phát triển nhằm hỗ trợ đội ngũ y tế và người dùng trong việc phòng ngừa sớm các biến chứng nguy hiểm do bệnh tim mạch và mạch máu não, hạn chế diễn tiến của bệnh hô hấp, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho những người gặp vấn đề về những cơn đau kéo dài.

Với hơn 350 triệu thiết bị được bán ra trên toàn cầu, OMRON hiện là thương hiệu máy đo huyết áp được khuyến nghị bởi các chuyên gia y tế trên thế giới. Ngay từ khi thành lập, OMRON Healthcare đã luôn tiên phong trong việc cải tiến công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng ngừa, điều trị và quản lý bệnh lý. Đến nay, sản phẩm và dịch vụ của OMRON đã có mặt tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguồn thông tin: https://www.omronhealthcare-ap.com/vn