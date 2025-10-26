Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ngư dân rẽ sóng săn con bé tí teo, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

Thu Hiền

TPO - Những ngày qua, ruốc kéo đàn vào sát bờ, ngư dân vùng bãi ngang Nghệ An rẽ sóng giăng lưới săn "lộc biển", bỏ túi tiền triệu trong ngày.

tp-23.jpg
Những ngày này, khu vực bãi biển xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) trở nên nhộn nhịp. Hàng chục bè, mảng lớn nhỏ cập bờ, trên khoang đầy ắp ruốc tươi.﻿
﻿tp-9.jpg
tp-22.jpg
Theo các ngư dân, phương tiện để đánh bắt ruốc rất đơn giản, chỉ cần làm trụ đẩy hình tam giác, chiều dài 10m, rộng 3m, phía đầu gắn một dải lưới. Khi gặp luồng ruốc, người bắt chỉ việc hạ lưới, bè, mảng tiến về phía trước là ruốc biển lập tức lọt vào trong.
tp-24.jpg
Vừa cập bờ sau chuyến đánh bắt ngắn, ngư dân Bùi Thái Trinh (trú ở xóm Nam Tiền Tiến, xã Hải Châu) cho biết, để đánh bắt ruốc có hiệu quả thì vợ chồng ông dậy chuẩn bị đồ đạc để ra khơi từ 3h hằng ngày. Ông chọn những vùng biển đã thăm dò từ trước và khoảng cách không quá 10km.
tp-8.jpg
“Sau chuyến đánh bắt này tôi thu về được khoảng 2 tạ ruốc biển. Số ruốc này sẽ đưa về phơi khô rồi đem bán cho các thương lái chứ không bán liền. Trung bình mỗi tạ ruốc tươi sau khi phơi sẽ được hơn 10kg ruốc khô, giá bán dao động 600.000-700.000 đồng/10kg”, ông Trinh chia sẻ.
tp-3.jpg
Ruốc biển có hình dạng như tôm nhỏ, dài khoảng 10-40mm, là động vật giáp xác mười chân, sống ở vùng nước lợ hay nước mặn ven biển. Ruốc biển có thể chế biến thành nhiều món ăn, gia vị hấp dẫn như nấu canh, làm gỏi, làm mắm ruốc…
tp-30.jpg
Hơn 1 tạ ruốc của ngư dân Đinh Văn Đương (trú ở xã Hải Châu) vừa cập bến đã có thương lái chờ sẵn trên bờ thu mua.﻿ “Gia đình tôi bán ruốc tươi để tiếp tục ra khơi đánh bắt chuyến thứ hai trong ngày. Giá bán dao động từ 15.000 – 20.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí cũng thu về trên dưới 1 triệu đồng. Công việc cũng vất vả vì thời gian này thời tiết chuyển lạnh nên ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều”, ông Đương cho hay.
tp-27.jpg
tp-21.jpg
Theo nhiều người dân địa phương, mùa ruốc biển năm nay bắt đầu từ tháng 10/2025 đến khoảng tháng 3/2026. Ruốc tươi sau khi đánh bắt về được các thương lái phân loại, thu mua ngay tại chỗ để đi chợ bán hoặc phơi khô.
tp-25.jpg
Nếu thời tiết thuận lợi, với việc có thể ra khơi 2 - 3 chuyến/ngày, ngư dân có thu nhập từ 1-2 triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí.
tp-29.jpg
tp-31.jpg
tp-5.jpg
Ngoài bán tươi, người dân nơi đây còn phơi khô ruốc để bán, cho thu nhập ổn định.
Thu Hiền
#ngư dân #săn cá #kiếm tiền #câu cá #thu nhập cao #nghề biển #hoạt động câu cá #Nghệ An #bãi ngang

