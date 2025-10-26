Ngư dân rẽ sóng săn con bé tí teo, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

TPO - Những ngày qua, ruốc kéo đàn vào sát bờ, ngư dân vùng bãi ngang Nghệ An rẽ sóng giăng lưới săn "lộc biển", bỏ túi tiền triệu trong ngày.
Theo các ngư dân, phương tiện để đánh bắt ruốc rất đơn giản, chỉ cần làm trụ đẩy hình tam giác, chiều dài 10m, rộng 3m, phía đầu gắn một dải lưới. Khi gặp luồng ruốc, người bắt chỉ việc hạ lưới, bè, mảng tiến về phía trước là ruốc biển lập tức lọt vào trong.
Theo nhiều người dân địa phương, mùa ruốc biển năm nay bắt đầu từ tháng 10/2025 đến khoảng tháng 3/2026. Ruốc tươi sau khi đánh bắt về được các thương lái phân loại, thu mua ngay tại chỗ để đi chợ bán hoặc phơi khô.
Ngoài bán tươi, người dân nơi đây còn phơi khô ruốc để bán, cho thu nhập ổn định.