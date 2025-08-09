Ngô Thanh Vân sinh con

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chào đón con gái đầu lòng, em bé được đặt tên ở nhà là Gạo.

Chiều 9/8, Ngô Thanh Vân đăng tải khoảnh khắc đầu tiên của con gái đầu lòng khi bé vừa chào đời. Đồng hành cùng cô ở phòng sinh là ông xã Huy Trần.

"Cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất, con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Dưới phần bình luận, Ngô Thanh Vân nhận được hàng nghìn lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả.

Khoảnh khắc chào đón con đầu lòng của vợ chồng Ngô Thanh Vân.

“Chúc mừng Huy và Vân”, Trấn Thành viết. Cát Phượng chia sẻ: “Cưng quá. Chúc mừng 2 vợ chồng em và chào đón bé đến với thế giới tươi đẹp này”, diễn viên Cát Phượng viết.

Hoa hậu H'Hen Niê nhắn nhủ: "Giỏi quá chị ơi. Chúc mừng gia đình, thật hạnh phúc và xúc động quá chị ạ".

Nhiều khán giả bày tỏ xúc động vì hành trình mang thai và sinh con của Ngô Thanh Vân đã thành công.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần công khai thông tin lên chức hôm 8/5, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn. Ngô Thanh Vân cho biết cô khao khát có con ngay sau đám cưới nhưng rơi vào bế tắc khi cố gắng thử nhiều cách và thất bại.

Ở những tháng cuối thai kỳ, Ngô Thanh Vân cho biết bản thân gặp một số vấn đề như bị ứ mật thai kỳ, nổi mẩn đỏ trên da, di chuyển khó khăn, ăn uống kém ngon.

“Tôi thở dốc, nằm đâu ngủ đó. Chốc chốc ban đêm tôi trở mình vì khó thở. Buổi sáng dậy cơ thể nhức mỏi”, cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân tháng cuối của thai kỳ.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng đóng nhiều bộ phim như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa phật, The Old Guard: Những chiến binh bất tử, The Princess...

Năm 2019, cô chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. Có hai dự án điện ảnh của Ngô Thanh Vân ra rạp gồm Hai PhượngThanh Sói.

Ngô Thanh Vân kết hôn với doanh nhân, người mẫu Huy Trần vào tháng 5/2022. Kể từ đó, cô ít tham gia các hoạt động giải trí, chủ yếu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và tập trung cho gia đình.

Đỗ Quyên
