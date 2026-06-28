Nghệ Thuật Phòng Ngừa Bất Hạnh: Muốn chạm đến thành công, nhớ né tránh sai lầm

HHTO - Trong một xã hội luôn hối thúc cá nhân phải "làm nhiều hơn", "tích lũy nhiều hơn" để đạt tới thành công, tác giả Rolf Dobelli đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn đảo ngược và rất thú vị.

Rolf Dobelli là nhà văn, tiểu thuyết gia và doanh nhân người Thụy Sĩ, sở hữu bằng Tiến sĩ về Triết học Kinh tế và nổi tiếng với khả năng tổng hợp các nghiên cứu khoa học phức tạp thành những bài học thực tế, dễ áp dụng. Bên cạnh công việc viết lách, ông là người sáng lập World.Minds - một cộng đồng quy tụ những trí tuệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và triết học.

Rolf Dobelli có nhiều sách tâm lý bán chạy ở Việt Nam.

Tự xem mình là một người “khắc kỷ” hiện đại, Rolf Dobelli viết về những vấn đề đời thường tưởng nhỏ nhặt nhưng lại rất nan giải của con người hiện đại. Ông đưa ra nhiều lời khuyên giản dị và sáng suốt thông qua sự kết hợp giữa tư duy logic sắc bén cùng văn phong hóm hỉnh. Vì thế, thay vì đưa ra danh sách những việc cần làm để đạt được mục tiêu, cuốn sách Nghệ Thuật Phòng Ngừa Bất Hạnh tập trung hoàn toàn vào những hành vi chúng ta nên từ bỏ. Hạnh phúc thường xuất phát từ việc loại bỏ các thói quen xấu, những bẫy tư duy và các quyết định sai lầm có thể dự đoán trước, thay vì cố gắng nỗ lực theo kiểu phi thường.

Nghệ Thuật Phòng Ngừa Bất Hạnh dạy chúng ta hãy bớt đi thay vì thêm vào.

Cuốn sách được thiết kế như một bộ sưu tập về các bài học ngắn, mỗi chương tương ứng với một "thói quen tai hại" mà chúng ta thường mắc phải trong cuộc sống. Điểm độc đáo khiến cuốn sách trở nên hấp dẫn nằm ở giọng văn châm biếm, nhẹ nhàng chứ không hề rao giảng đạo lý.

Tác giả Dobelli không ép bạn phải thay đổi bản thân ngay lập tức; ông chỉ cung cấp những chiếc "bảng cảnh báo" đặt sẵn trên đường đời. Bằng cách cười vào những sai lầm ngớ ngẩn thông qua các ví dụ hài hước, bạn sẽ nhớ lâu hơn. Khi nhận ra một thói quen luôn mang đến phiền phức, bạn sẽ quyết tâm từ bỏ nó sớm hơn.

Khi cuộc sống trở nên đơn giản, bạn có thể dành toàn bộ tâm huyết cho những điều mình đam mê và giỏi nhất.

Bạn có tin rằng không làm gì cả lại giúp chúng ta sáng suốt? Bởi những mệt mỏi, áp lực thực ra bắt nguồn từ các hành động thừa thãi mà mỗi cá nhân tự áp đặt lên chính mình. Khi loại bỏ được những điều "không nên làm", bạn sẽ tránh được các rủi ro không đáng có và tập trung vào những mục tiêu thực tế thay vì mơ mộng về cuộc đời hoàn hảo.

Thay vì tiếp tục bổ sung thêm những danh sách việc cần làm đầy áp lực, tác giả đề xuất một tư duy ngược lại: tập trung vào việc loại bỏ. Trong xã hội luôn tôn vinh sự tích lũy từ kiến thức, kỹ năng cho đến tài sản, Dobelli khẳng định rằng chúng ta phải thường xuyên "cắt tỉa".

Khi nhận ra một thói quen luôn mang đến phiền phức, bạn sẽ quyết tâm từ bỏ nó sớm hơn.

Ông ví việc xây dựng cuộc sống như quá trình điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật. Sự hoàn hảo không đến từ việc thêm vào những chi tiết rườm rà, mà xuất phát từ việc dũng cảm đục bỏ những mảng đá thừa thãi vốn che lấp đi giá trị thực sự. Khi cuộc sống trở nên đơn giản, bạn có thể dành toàn bộ tâm huyết cho những điều mình đam mê và giỏi nhất.