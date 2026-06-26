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Sưởi ấm trái tim

Khi Thế Giới Chao Nghiêng, bạn có thấy niềm vui sẽ tràn ra cùng những nỗi sầu?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cuốn tiểu thuyết có cái tên rất thơ lại chứa câu chuyện rất bí ẩn, cùng một thông điệp đầy dịu dàng khi bạn đọc đến trang cuối cùng.

Tựa đề Khi Thế Giới Chao Nghiêng (When the World Tips Over) được tác giả Jandy Nelson lấy ý tưởng từ chính một câu văn trong cuốn tiểu thuyết này: “Giờ em tin rằng khi thế giới chao nghiêng, niềm vui sẽ tràn ra cùng những nỗi sầu. Nhưng chính ta phải đi kiếm tìm những niềm vui ấy”.

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Khi Thế Giới Chao Nghiêng có bối cảnh đầy thơ mộng

Thuộc thể loại hiện thực kỳ ảo, Khi Thế Giới Chao Nghiêng lấy bối cảnh một thị trấn ở miền Bắc California, nước Mỹ, trong ngôi nhà sơn trắng nằm giữa những vườn nho ở thung lũng mang tên Thiên Đường. Nơi ấy có ba anh em nhà Fall, một chàng nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài ngày ngày khát khao vươn tới đỉnh cao, một anh chàng đẹp trai tài giỏi hoàn hảo đúng chuẩn con nhà người ta và một cô nhóc sôi nổi vô tư mơ thành nữ chính trong những chuyện tình sến sẩm.

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Mọi thứ đảo lộn khi cô gái có mái tóc cầu vồng xuất hiện

Ba người lần lượt chạm mặt một cô gái bí ẩn có mái tóc cầu vồng. Chưa ai kịp biết gì về cô gái ấy, nhưng tóc cầu vồng đã trở thành một phần quan trọng với cả ba anh em. Rồi thế giới dưới chân họ đột nhiên chao đảo, vết rạn ẩn sâu trong ký ức mỗi người bỗng hiện hình. Và họ phải lật giở lại những bí mật, đào sâu những lời nguyền, đi xuyên qua nhiều thế hệ để tìm lại sự trọn vẹn trong tim. Họ chỉ có thể viết tiếp tương lai bằng cách kể lại quá khứ của chính mình, một cách chân thành nhất.

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Chao nghiêng đâu chỉ là đổ vỡ, còn có cả niềm vui

Nhà văn Jandy Nelson vẫn giữ lối hành văn nhấn mạnh vào thứ cảm xúc dữ dội mà tinh tế, ngôn từ trau chuốt qua những hình ảnh đẫm chất thơ mang đến câu chuyện bay bổng, huyền hoặc và đầy những ngã rẽ bất ngờ. Để khi khép cuốn sách lại, bạn chợt nhận ra rằng chao nghiêng không đơn thuần là cảm giác mất cân bằng, bất ổn, không chỉ là những đổ vỡ, mà còn tạo cơ hội cho thay đổi, cho niềm vui mới được khơi gợi.

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Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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