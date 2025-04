Nghệ An: Phát hiện 9 bộ di cốt an táng theo tư thế bó gối hàng nghìn năm trước

TPO - Quá trình khai quật tại di chỉ khảo cổ học Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An), các nhà khảo cổ học đã phát hiện 9 bộ hài cốt được an táng theo tư thế bó gối dưới độ sâu 3m.

Ngày 22/4, lãnh đạo phòng Quản lý Di sản thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua, phía Sở đang phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cùng các chuyên gia quốc tế tiến hành khai quật khảo cổ tại di chỉ khảo cổ học Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Sau hơn 1 tháng làm việc, đến nay các nhà khảo cổ đã khai quật 2 hố với diện tích 18m2 đồng thời phát hiện nhiều hiện vật bằng đá, xương như: Rìu, mảnh tước, chày nghiền, bếp…

Đặc biệt, các nhà khảo cổ còn phát hiện 9 bộ di cốt của người cổ nằm dưới độ sâu 3m so với mặt đất. Các bộ di cốt này được an táng theo tư thế bó gối - đặc trưng của văn hóa Quỳnh Văn. Mỗi di cốt được an táng cách nhau khoảng 50cm. Trong đó có 3 di cốt được xếp chồng lên nhau và được ngăn cách bởi một lớp đất mỏng, xung quanh là các lớp vỏ nhuyễn thể. Bên trong một số mộ táng còn được phát hiện có đồ trang sức bằng vỏ sò, vỏ ốc biển.

Bước đầu, các chuyên gia khảo cổ học đánh giá, việc phát hiện nhiều hiện vật, đặc biệt là khu mộ táng lần này là một trong những phát hiện quan trọng, góp phần làm sáng tỏ thêm giá trị lịch sử - văn hóa của khu vực Quỳnh Văn.

Các hiện vật và di cốt sau đợt khai quật sẽ được các chuyên gia đưa đi kiểm định carbon phóng xạ - C14 để xác định niên đại cũng như nghiên cứu sâu về nền văn hóa Quỳnh Văn.

Lãnh đạo phòng Quản lý Di sản Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Nghệ An cho biết thêm, sau khi có kết quả kiểm định, đoàn chuyên gia sẽ đề xuất một đợt khai quật quy mô lớn hơn trong thời gian tới.

Năm 1930-1932, nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani đã phát hiện và khai quật các địa điểm cồn sò điệp tại khu vực Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu), mở đầu cho quá trình nghiên cứu văn hóa Quỳnh Văn. Quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều di vật đá, xương tại xã Quỳnh Văn cùng nhiều dấu tích của người cổ như: Bếp lửa, hố đất, mộ táng, di cốt người, công cụ bằng đá, xương, gốm thô và vỏ nhuyễn thể. Đây là nơi phát hiện và định danh văn hóa Quỳnh Văn - một nền văn hóa tiêu biểu của cư dân nguyên thủy sống ven biển cách đây hàng nghìn năm. Năm 2017, di chỉ khảo cổ học Quỳnh Văn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia.