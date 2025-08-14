Ngày mai, Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức tọa đàm tháo gỡ điểm nghẽn cho kinh tế tư nhân

Sáng mai (15/8), Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Tọa đàm chính sách với chủ đề: Các giải pháp đột phá tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đến năm 2024, khu vực kinh tế tư nhân chiếm 53% tổng vốn đầu tư xã hội, 82% tổng lao động trong nền kinh tế, đóng góp 38% tổng lợi nhuận trước thuế và 51% tổng thu nhập tạo ra cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp 43% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 - mức đóng góp lớn nhất trong các thành phần kinh tế.

Tuy nhiên, so với kỳ vọng trở thành trụ cột phát triển kinh tế quốc gia, khu vực kinh tế tư nhân còn nhiều bất cập. Hiện nay, đây là khu vực có hiệu quả kinh doanh, trình độ khoa học công nghệ, năng suất lao động và thu nhập người lao động thấp nhất trong các thành phần kinh tế. Khu vực này đang có dấu hiệu “hụt hơi” trong quá trình phát triển.

Nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều “nút thắt” như: Nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của kinh tế tư nhân; thể chế và chính sách còn thiếu công bằng và bao trùm; chưa có mô hình liên kết hiệu quả giữa các bộ phận cấu thành trong khu vực tư nhân; năng lực nội tại và khả năng tiếp thu nguồn lực phát triển còn yếu và những hạn chế về chất lượng đội ngũ doanh nhân.

Những tồn tại này cần được nhận diện rõ và tháo gỡ kịp thời bằng các giải pháp đột phá để tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển thực chất, vững mạnh và đóng góp xứng đáng vào quá trình phục hồi, tăng trưởng kinh tế của đất nước trong giai đoạn mới.

Tọa đàm được tổ chức nhằm xác định những điểm nghẽn phát triển khu vực kinh tế tư nhân hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp đột phá để phát triển khu vực này trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tọa đàm có khoảng 120 đại biểu là đại diện các cơ quan Trung ương: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; các bộ, ban, ngành trung ương...; các viện nghiên cứu; đại học, trường đại học; chuyên gia kinh tế, phóng viên báo chí…

Nhiều diễn giả tham dự tọa đàm như: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS, TS. Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; TS. Hoàng Xuân Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội.

TS. Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục thống kê, Bộ Tài chính; TS. Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính; GS,TS. Ngô Thắng Lợi - Đại học Kinh tế Quốc dân; GS,TS. Tô Trung Thành - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân; TS. Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và phát triển InDel; TS. Võ Trí Thành - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; bà Phạm Chi Lan - chuyên gia kinh tế; TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam...