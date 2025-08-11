'Ngày hội thu xăng đổi điện' phủ sóng 3 miền, khách ùn ùn rước xe VinFast về nhà

Chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” do VinFast phối hợp cùng Green Future (GF) và các đại lý tổ chức mang lại cơ hội “lên đời” ô tô, xe máy điện dễ dàng cho người dân 3 miền.

Định giá nhanh chóng, chốt cọc ô tô với ưu đãi lên tới 238 triệu đồng

Khu vực trưng bày các dòng ô tô, xe máy điện VinFast tại các điểm sự kiện luôn tấp nập khách hàng.

Những ngày cuối tuần, chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện - Vì tương lai xanh” đã “gây bão” tại các điểm tổ chức ở TP HCM, Phú Thọ và Hà Tĩnh.

Tại khuôn viên TTTM Aeon Mall Bình Dương Canary (Thuận An, TP HCM), ngay từ sáng sớm 9/8, hàng trăm khách hàng đã đổ về nơi trưng bày các mẫu ô tô, xe máy để tham quan, lái thử.

Đến sự kiện từ sớm, anh Ngọc Dũng, một tài xế xe công nghệ tại TP HCM dành thời gian để tìm hiểu kỹ chiếc VF 5. Sau thời gian cân nhắc, anh quyết định đặt cọc mẫu xe điện của VinFast để kinh doanh, thay thế Toyota Vios đã sử dụng để chạy dịch vụ 2 năm nay.

Anh Ngọc Dũng quyết định đổi từ xe xăng sang VF 5 để hưởng lợi từ khả năng tiết kiệm chi phí của xe điện VinFast.

Giữa nhiều lựa chọn từ các hãng khác, anh đặt niềm tin vào VinFast bởi chất lượng và hệ thống trạm sạc rộng khắp. Bên cạnh đó, anh còn bị thuyết phục bởi chính sách miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027.

“Tôi xác định chọn xe thì chi phí vận hành rẻ là tiêu chí đầu tiên. Xe điện hiện bây giờ còn là xu hướng”, anh Dũng chia sẻ.

Khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện như anh Dũng khi mang xe đến sẽ được thẩm định miễn phí ngay tại sự kiện. Hoạt động định giá xe do đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp từ Green Future (GF), công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực cho thuê và kinh doanh xe điện cũ và các đối tác đảm nhiệm.

Quá trình định giá xe tại sự kiện được đánh giá cao vì sự chuyên nghiệp, thủ tục nhanh gọn.

Theo nhiều khách hàng tham gia sự kiện, việc định giá xe diễn ra rất suôn sẻ, dựa trên các tiêu chí công khai. Ngoài ra, GF hỗ trợ đầy đủ các thủ tục hành chính liên quan, tạo sự thoải mái cho người muốn bán lại xe cũ.

Sau khi định giá xe xăng cũ, nhiều khách hàng đã tranh thủ tự tay trải nghiệm những mẫu xe hot nhất hiện nay của VinFast như VF 6, VF 7, VF 8, VF 9... và mẫu Limo Green mới bàn giao từ đầu tháng 8.

Anh Duy Tân cho rằng VF 9 có thiết kế nội thất đẹp, sang trọng.

“Nhìn xe kích thước lớn nhưng cầm lái mới thấy xe mạnh và lanh, đạp ga là xe tăng tốc lên ngay”, anh Duy Tân (TP HCM) chia sẻ sau khi trải nghiệm VF 9, mẫu xe cao cấp nhất của VinFast tại sự kiện hôm 9/8. “Thiết kế nội thất thì khỏi chê, ghế êm, sang trọng, rất cao cấp”, anh nói.

Theo anh Tân, so với mẫu xe xăng anh di chuyển hàng ngày, cảm giác của xe điện, đặc biệt là VF 9 là “một trời một vực”. Anh cho biết sẽ nghiêm túc cân nhắc lựa chọn xe điện trong thời gian tới, đặc biệt khi các dòng xe VinFast đang đi kèm hàng loạt chính sách ưu đãi “hàng khủng”.

Tại các điểm sự kiện, khách hàng có thể lái thử và được tư vấn về chính sách ưu đãi dành cho các dòng xe. Trong ảnh là mẫu Limo Green vừa bắt đầu tới tay khách Việt từ tháng 8.

Cụ thể, tất cả khách hàng mua ô tô điện VinFast được giảm giá 4% trực tiếp vào giá bán. Khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện sẽ được ưu đãi lên đến 100 triệu đồng, và được tặng thêm tới 70 triệu đồng nếu đăng ký xe tại TP HCM hoặc Hà Nội. Như chiếc VF 9 mà anh Tân lái thử đang có tổng giá trị ưu đãi lên tới 238 triệu đồng.

Đáng chú ý, khi mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới hết ngày 20/8, chủ xe VF 3, Herio Green, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 được nhận 1 cặp vé tham dự đại nhạc hội 8Wonder Summer 2025 - Moments of Wonder tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Vinhomes Global Gate), Đông Anh, Hà Nội.

Đổi xe máy xăng, mang xe máy điện về ngay trong ngày

Bên cạnh sự sôi động tại khu vực trưng bày các mẫu ô tô, hoạt động thu cũ đổi mới với xe máy điện VinFast cũng hút khách không kém.

Nhiều khách hàng tới các gian hàng xe máy điện để tìm hiểu và lái thử.

Tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi, anh Trương Văn Duyên (TP HCM) mang chiếc Honda Wave RSX có tuổi đời khoảng 10 năm đến sự kiện thu xăng đổi điện của VinFast. Đơn vị thu mua chiếc xe với giá 7,5 triệu đồng, vượt ngoài mong đợi của anh.

“Trước đó tôi có hỏi các cửa hàng bên ngoài, giá thu khoảng 5 triệu đồng. Phía đại lý thu cao hơn, tôi thấy hợp lý nên đồng ý bán lại để chuyển sang xe máy điện”, anh Duyên cho biết.

Anh Trương Văn Duyên đổi từ chiếc xe xăng cũ 10 năm sang Feliz Neo.

Bù thêm khoản tiền chênh lệch, vị khách tậu chiếc VinFast Feliz Neo màu xanh nhạt. Anh quyết định chuyển sang xe điện vì mẫu xe cũ khá ăn xăng, nhiều bộ phận đã xuống cấp. Chưa kể, khi chuyển đổi, anh tiết kiệm được không ít chi phí vì tiền sạc điện tại nhà thấp hơn nhiều so với đổ xăng. Nếu sạc điện tại trạm công cộng, số tiền nhiên liệu còn là 0 đồng tới hết tháng 5/2026.

Vợ chồng anh Trần Phong cho rằng lựa chọn xe máy điện hợp lý và hợp xu thế.

Tương tự anh Duyên, vợ chồng anh Trần Phong (TP HCM) cũng mua chiếc Feliz Neo vì kiểu dáng đẹp, nhiều công nghệ và hợp với xu thế hiện tại.

“Suy xét mọi thứ liên quan thì tôi thấy mua xe điện là hợp lý. Mua xe điện là để chuẩn bị cho nhiều năm tới vì sắp tới xe xăng sẽ bị hạn chế”, anh phân tích.

Chuỗi sự kiện “Ngày hội thu xăng đổi điện – Vì Việt Nam xanh” sẽ tiếp tục mang các mẫu ô tô, xe máy VinFast tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tương tự không khí nhộn nhịp tại TTTM Aeon Mall Bình Dương Canary, tại các điểm sự kiện ở Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (TP HCM), Quảng trường Hùng Vương (Phú Thọ), TTTM Vincom Plaza Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), nhiều người dân đánh giá cao mô hình “thu xăng - đổi điện” khi hỗ trợ khách hàng chuyển đổi phương tiện di chuyển nhanh nhất với chi phí tối ưu nhất.

Chương trình sẽ tiếp tục ghé thăm các điểm Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cần Thơ và An Giang trong các tuần tới. Để theo dõi lịch các sự kiện tiếp theo, khách hàng truy cập website hoặc fanpage của VinFast.