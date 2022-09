Ngày đầu nghỉ lễ ở Nha Trang - Khánh Hoà: Chưa sôi động, lập đường dây nóng chống 'chặt chém'

TPO - Số lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hoà dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay không quá đông. Trong khi đó, Sở Du lịch Khánh Hoà đã lập đường dây nóng để hỗ trợ du khách khi bị “chặt chém”.

Du khách không quá đông

Theo quan sát của phóng viên, sáng ngày 1/9, số lượng khách du lịch đến với Nha Trang - Khánh Hoà vẫn không quá đông. Du khách vẫn lựa chọn tham quan, du lịch tại các điểm đến quen thuộc như: Hòn Chồng, Tháp Bà Ponagar, bãi biển…. Ngoài ra, phần lớn du khách chọn đi các tour biển đảo để tham quan, trải nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Hương (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã sắp xếp công việc để đến Nha Trang cách đây 2 ngày. Hôm nay cả gia đình tôi cũng bay vào đây để đi tour 3 đảo. Chúng tôi đã cố ý đi trước ngày lễ chính thức để tránh tình trạng đông đúc. Tuy khách đi tour sáng nay cũng khá đông, nhưng có lẽ không bằng những dịp lễ khi tôi ghé Nha Trang trước đó”.

Tại Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang), nhiều nhóm khách đi theo hộ gia đình chọn các tour biển đảo để trải nghiệm trong ngày đầu của dịp lễ. Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý bến tàu - Dịch vụ du lịch, thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết: Sáng nay (1/9), bến tàu đã đón hơn 2.000 lượt khách và dự kiến sẽ đón được từ 3.000 - 4.000 lượt khách đến hết ngày hôm nay. Con số này cũng không chênh lệch nhiều so với các ngày cuối tuần trong 2 tháng gần đây. Dự kiến, trong những ngày tới lượt khách sẽ tăng lên khoảng 20 - 30%, tức khoảng 5.000 - 5.200 khách/ngày.

Qua khảo sát của phóng viên, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại TP. Nha Trang có tỷ lệ lấp phòng không đồng đều. Riêng một số resort tại Bãi Dài như: Ana Mandara, Movenpick, Alma, Duyên Hà… có nhiều du khách Hàn Quốc và khách nghỉ dưỡng theo dạng gia đình nên hầu hết công suất phòng đều cao trên 80% trong dịp lễ.

Ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hoà, cho biết: Các khách sạn, resort trong thành phố Nha Trang có công suất phòng phân bố không đều. Các khách sạn dọc đường Trần Phú công suất phòng lên tới 80%. Các khách sạn dọc đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai… đạt công suất khoảng 50 - 70% tổng số phòng. Các khách sạn xa bãi biển và trung tâm thành phố có lượng khách đặt phòng thấp hơn, chỉ từ 30 - 50% công suất.

“Trước đây, Nha Trang sôi động với thị trường du khách cả trong nước và quốc tế. Trong dịp lễ 2/9 năm nay, khách đến Nha Trang chủ yếu đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên. Do vừa trải qua một kỳ nghỉ hè và dịp lễ 2/9 rơi vào thời điểm học sinh tựu trường, phụ huynh chủ yếu tập trung cho con nhập học. Vì vậy, du khách đến với Nha Trang - Khánh Hoà dự kiến không đông, số phòng được đặt trước là không cao”, ông Hoàng cho hay.

Lập đường dây nóng chống “chặt chém”

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Sở đã công bố đường dây nóng 24/24 với cú pháp *2258 hoặc số 0947.528.000 để du khách có thể gọi hỗ trợ khi cảm thấy có dấu hiệu bị “chặt chém” hoặc gặp sự cố về các vấn đề liên quan khi đi du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Sở Du lịch Khánh Hoà cũng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn về việc tăng cường biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, Sở đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Còn lãnh đạo UBND TP. Nha Trang cho biết đã chỉ đạo các phòng, ban và các đội kiểm tra liên ngành giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, an ninh trật tự, niêm yết giá... để tránh tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách. Các doanh nghiệp du lịch cũng được chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử văn minh du lịch đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách trong dịp lễ 2/9.