Ngày 22/4, mở lại phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

TPO - TIN NÓNG ngày 5/4: Bắt nghi phạm dùng gạch đánh tử vong nữ lao công ở Hà Nội; 6 người đang 'mây mưa' trong quán massage thì bị công an bắt quả tang; Thanh niên 17 tuổi bị tra tấn, ép tự đào hố chôn mình;...

TPO - Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, ông V.Q.H. (39 tuổi, trú phường 1, TP. Đà Lạt) bị xử phạt 35 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

TPO - Tài khoản Facebook có tên "Phương Ph" tại TT-Huế đã chia sẻ bài viết từ tài khoản Facebook khác, với nội dung "Công an xã Phong Hải tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông không đúng chức năng nhiệm vu, có sai phạm tiêu cực". Công an xác định được chủ tài khoản “Phương Ph” và xử phạt vi phạm hành chính.