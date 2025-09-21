Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Ngành học nào có số lượng sinh viên đông nhất, ít nhất cả nước?

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, năm học vừa qua, khối ngành này có hơn 707.600 sinh viên theo học, đông nhất cả nước. Trong khi đó, khối có quy mô nhỏ nhất chỉ với hơn 27.400 sinh viên.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, khối V (gồm các ngành Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y) có quy mô đào tạo lớn nhất những năm qua, với số lượng người học tăng đều qua từng năm.

Cụ thể, trong năm học 2024-2025, có hơn 707.600 sinh viên theo học khối này, tập trung nhiều ở các ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt. Trong 4 năm vừa qua, quy mô khối này tăng trung bình khoảng 9%/năm.

Xếp sau là Khối III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) với quy mô hơn 576.000 sinh viên trong năm 2024-2025.

Khối VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng) xếp thứ ba với quy mô hơn 490.600 sinh viên.

Trong khi đó, khối IV (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên) có quy mô nhỏ nhất với hơn 27.400 sinh viên.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên, có tới 50 ngành Sư phạm và 17 ngành Kỹ thuật then chốt, Công nghệ chiến lược (Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Điều khiển và tự động hóa...).

Đỗ Hợp
#ngành học đông nhất #sinh viên nhiều nhất #khối V #khối IV #giáo dục Việt Nam #bộ GD&ĐT #đào tạo sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục