Ngành học nào có số lượng sinh viên đông nhất, ít nhất cả nước?

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, năm học vừa qua, khối ngành này có hơn 707.600 sinh viên theo học, đông nhất cả nước. Trong khi đó, khối có quy mô nhỏ nhất chỉ với hơn 27.400 sinh viên.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, khối V (gồm các ngành Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y) có quy mô đào tạo lớn nhất những năm qua, với số lượng người học tăng đều qua từng năm.

Cụ thể, trong năm học 2024-2025, có hơn 707.600 sinh viên theo học khối này, tập trung nhiều ở các ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt. Trong 4 năm vừa qua, quy mô khối này tăng trung bình khoảng 9%/năm.

Xếp sau là Khối III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) với quy mô hơn 576.000 sinh viên trong năm 2024-2025.

Khối VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng) xếp thứ ba với quy mô hơn 490.600 sinh viên.

Trong khi đó, khối IV (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên) có quy mô nhỏ nhất với hơn 27.400 sinh viên.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, trong 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên, có tới 50 ngành Sư phạm và 17 ngành Kỹ thuật then chốt, Công nghệ chiến lược (Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Điều khiển và tự động hóa...).