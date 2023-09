Ngăn chặn nhóm thanh niên mang cả bao tải hung khí đi đánh nhau

TPO - Trong lúc đi tuần tra, lực lượng Công an Quảng Ngãi kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên mang theo cả bao tải hung khí đi đánh nhau.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh vừa lập biên bản, bàn giao 2 đối tượng N.Đ.V. và N.Đ.V. (21 tuổi, trú tổ 10, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và T.M.T. (18 tuổi, trú xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho Công an TP Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ mang hung khí đi đánh nhau.

Theo đó, vào khoảng 21h15 ngày 16/9, Tổ công tác đặc biệt (gồm nhiều lực lượng, trong đó Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công) phối hợp với trinh sát hình sự, Công an TP Quảng Ngãi tuần tra trên địa bàn phường Nghĩa Lộ.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên gồm 6 người đi trên 2 xe gắn máy, mang theo 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra và tạm giữ được N.Đ.V. và N.Đ.V., 4 đối tượng còn lại tẩu thoát.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong bao tải chứa 8 con dao lở, 1 cây kiếm và 1 vỏ kiếm, 3 cây đao.

Tại cơ quan điều tra, V. và T. khai nhận, khoảng 19h30 cùng ngày, nhóm được đối tượng tên H. (trú xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) nhờ đi chém nhau với nhóm của T.Q. (trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi). Hai nhóm hẹn nhau tại khu vực ở phường Quảng Phú.

Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm của V. và T. đang trên đường di chuyển đến điểm hẹn thì bị Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, ngăn chặn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.