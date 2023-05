Cãi vã trong phòng ngủ, chồng đâm vợ tử vong

TPO - Sau khi vào phòng ngủ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phạm Minh Lưu đã dùng dao đâm chết vợ mình.

Ngày 12/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt giữ ông Phạm Minh Lưu (51 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi giết vợ.

Trước đó, tối 10/5, sau khi đi ăn giỗ về, Phạm Minh Lưu bảo vợ là bà N.T.H. (41 tuổi) qua phòng ngủ chung. Do đang ngủ với con gái nên bà H. không đồng ý.

Lúc này, Lưu xuống bếp lấy con dao (dài 30,5cm) đe dọa thì bà H. đồng ý vào phòng ngủ. Tuy nhiên khi vào phòng ngủ thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, Lưu đã dùng con dao đâm 3 nhát vào đùi bà H.

Do vết thương sâu, gây đứt động mạch, mất nhiều máu khiến bà H. tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trương Quang Trọng phối hợp Công an TP Quảng Ngãi, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy tìm và tạm giữ đối tượng Phạm Minh Lưu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.