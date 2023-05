Bắt kẻ dùng rựa khống chế cướp tài sản của nữ công nhân ở Quảng Ngãi

TPO - Đối tượng Dương Đại (40 tuổi, trú xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng rựa chặn đầu xe của nữ công nhân trên đường đi làm về trong đêm tối để cướp tài sản.

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Dương Đại (40 tuổi, trú xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) dùng rựa khống chế, uy hiếp nữ công nhân trên đường đi làm về trong đêm tối để cướp tài sản.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h25' ngày 8/5. Khi đang trên đường đi làm về qua khu vực xóm 3 (thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh), chị Đ.T.T. (31 tuổi – công nhân tại Khu công nghiệp VSIP) bị một đối tượng lạ mặt dùng rựa chặn xe, đe doạ và cướp điện thoại di động trị giá khoảng 25 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị T. đã nhanh chóng đến công an để trình báo vụ việc.

Nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, lực lượng công an huyện Sơn Tịnh và công an xã Tịnh Phong đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt đối tượng gây án ngay trong đêm.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh dọc theo Quốc lộ 1A, cơ quan công an xác định đối tượng di chuyển về phía xã Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi). Đồng thời, qua miêu tả của chị T. và truy cập thông tin từ dữ liệu quốc gia về dân cư, công an xã Tịnh Phong đã lần ra manh mối đối tượng nên phối hợp với Công an xã Tịnh Hòa để điều tra, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 giờ làm việc đã xác định được đối tượng gây án tên Dương Đại (40 tuổi, trú xã Tịnh Hoà, TP Quảng Ngãi).

Làm việc tại cơ quan công an, Dương Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ.