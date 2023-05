Quảng Ngãi tổ chức Giải bơi vượt biển đầu tiên ở Việt Nam

TPO - Giải bơi vượt biển đầu tiên ở Việt Nam sẽ được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vào ngày 28/5 với nhiều cự ly bơi, trong đó cự ly bơi ngắn nhất là 1km và dài nhất là 5km.

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho biết, địa phương đang phối hợp với Công ty CP Đường chạy xanh GREENPATH để tổ chức Giải bơi vượt biển lớn nhất tại Quảng Ngãi. Dự kiến giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 28/5 tới đây.

Giải bơi vượt biển lần này sẽ có 3 cự ly bơi để các vận động viên tham gia gồm các cự ly bơi 1km, 2km và 5km.

Theo đó, đến nay đã có 200 vận động viên đăng ký tham dự giải. Vận động viên bơi vượt biển cự ly 5km sẽ xuất phát tại thạch cổng Tò Vò (đảo Lớn) về đích tại bãi trước đảo Bé (An Bình); vận động viên bơi cự ly 2km và 1km xuất phát tại bãi trước đảo Bé và bơi vòng tam giác về đích.

Các vận động viên tham gia Giải bơi vượt biển sẽ bơi qua 2 ngọn núi lửa hàng triệu năm nằm dưới đáy biển, thả mình giữa biển khơi hòa cùng với hệ sinh thái đa dạng, những rạn san hô cổ phong phú.

Ngoài ra, các vận động viên tham gia giải được trang bị phao an toàn, nón bơi, áo, số báo danh, thiết bị tính giờ.

Để tổ chức giải, UBND huyện Lý Sơn sẽ huy động 2 ca nô, 20 thuyền thúng và thuyền sup cùng hàng chục tình nguyện viên hỗ trợ vận động viên trên tuyến đường bơi vượt biển. Tuyến đường bơi sẽ được cắm phao tiêu gắn Quốc kỳ để định hướng cho vận động viên, đồng thời bố trí điểm tiếp nước ở cự ly bơi 5km.

“Giải bơi vượt biển được kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu thường niên, thu hút những người yêu bơi lội, yêu du lịch đến với Lý Sơn, tạo sức hút cho du lịch đất đảo Lý Sơn”, ông Ninh thông tin.

Để giải đấu diễn ra an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh đất và con người Lý Sơn đến với du khách trong và ngoài nước, UBND huyện Lý Sơn đã giao nhiệm vụ cho Công an, Biên phòng, Trung tâm Y tế Quân dân y cùng các phòng, ban liên quan phối hợp với đơn vị tổ chức giải đảm bảo an ninh trật tự, công tác cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình diễn ra giải.

Được biết, Giải bơi vượt biển lần này nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 được tổ chức tại đảo Lý Sơn.